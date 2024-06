Daba la sensación de que Ferrari había logrado despertar en este inicio de 2024. Tras la victoria de Carlos Sainz en Australia y de Charles Leclerc en Mónaco todo parecía indicar que los de Maranello iban a dar guerra durante el resto del Campeonato. Sin embargo, Canadá fue un jarro de agua fría.

El pasado Gran Premio disputado en el Circuito Gilles Villeneuve calmó unas aguas cargadas de optimismo, pues tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc se vieron obligados a abandonar en un fin de semana aciago para los del Cavallino Rampante.

Ahora, con tiempo para analizar lo sucedido, Leclerc ha querido dar algunas pistas de los principales problemas que presenta el SF-24 y que les pueden impedir luchar por el Mundial: "Sigo creyendo que una de nuestras debilidades son las curvas largas y de baja velocidad, tuvimos bastantes problemas en China por eso".

"Esta sigue siendo un área en la que necesitamos trabajar con el coche, así que diré que es el principal tema a abordar, pero no es solo eso. Hay muchos pequeños detalles que marcan la diferencia, y solo un nuevo paquete con un poco más de carga aerodinámica y un poco menos de resistencia no será suficiente para cerrar la brecha", comentó el monegasco en unas declaraciones recogidas por 'Car and Driver'.

Sin embargo, Leclerc ha querido mostrarse optimista de cara al futuro: "Estamos hablando de quizás dos décimas y media (de déficit) en los peores escenarios, lo cual es poco cuando son centésimas por curva. Tenemos que mirar cada detalle".