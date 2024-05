Con su futuro en el aire y con ofertas de Audi, Mercedes y Red Bull sobre la mesa, muchas de las preguntas que le hicieron a Carlos Sainz en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Miami fueron sobre su futuro.

En primer lugar, el todavía piloto de Ferrari quiso desmentir categóricamente que haya rechazado la oferta de Audi para 2025.

"No, eso no es correcto. No hay nada de cierto en ello, no, no tengo nada que añadir", aseguró el '55'.

"Realmente espero que Audi en el futuro pueda luchar por la victoria. Les deseo lo mejor, sin siquiera haber decidido si es una posibilidad para mí o no", añadió.

Seguidamente, Sainz afirmó con rotundidad que "no" se plantea tener un año sabático y volver a la competición en 2026.

"La única seguridad que tengo es la de mí mismo de que quiero tomar la decisión correcta. Por eso también está tardando un poco más y por eso quiero ver todas las opciones disponibles", zanjó el madrileño.