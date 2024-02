El Mundial de Fórmula 1 2024 está a punto de arrancar y, más allá de que algún equipo pueda dar la sorpresa en Bahréin, no trae grandes novedades. Todos los pilotos que terminaron la pasada temporada arrancarán la nueva campaña en las mismas escuderías, y tan solo un nuevo gran premio, el de China, se incorpora al calendario.

Sin embargo, sí que hay cambios en cómo se desarrollarán los grandes premios. Concretamente, en los seis que tendrán carrera al sprint. Tras no agradar a los pilotos en 2023, el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ha decidido cambiar el orden de las sesiones para intentar mejorar el espectáculo.

De esta forma, el viernes se celebraría una sesión de entrenamientos libres y la 'sprint shootout', que marcará el orden para la carrera al sprint. El sábado por la mañana se celebrará dicha 'sprint race' y por la tarde la clasificación tradicional para la carrera del domingo.

Sin embargo, no cambia la idiosincrasia de este formato. Por eso, Carlos Sainz cree que estos retoques no son suficiente. "Hubiera preferido cambiar un poco más de lo que se cambió. Pero de todos modos creo que los cambios van en la dirección correcta. Son pequeños pero van en la dirección correcta. Potencialmente, si me preguntas personalmente, habría cambiado un poco más", ha dicho Sainz.

"Hay que probar algo diferente los sábados. Parrilla invertida, clasificación de una vuelta... yo estaría abierto a seguir experimentando, porque el que tenemos ahora no parece correcto para lo que sucede el domingo", ha añadido.

Además, como novedad, los equipos podrán hacer cambios en la configuración de sus coches después de la carrera al sprint, lo cual les permitirá corregir pequeños errores de cálculo, algo que el piloto madrileño valora positivamente.

"Creo que siempre se debería permitir que un piloto y un equipo intenten cambiar cosas en el coche si el coche no está funcionando como debería o como se esperaba. Así que soy un gran fan de ese cambio", ha concluido Carlos Sainz.