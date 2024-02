Carlos Sainz es consciente de lo mucho que se juega en esta Fórmula 1 que regresa oficialmente esta semana. Será su último año ante la llegada de Lewis Hamilton y quiere ser en el que se reivindique. Un asiento en la parrilla está en juego. Por ello ha lanzado una petición al equipo Ferrari.

En una entrevista a 'SoyMotor', Carlos ha pedido libertad para "lucirse": "Me gustaría ver a un Carlos a quien le permitan lucirse un poco más en carrera de lo que me lucía el año pasado. Porque el año pasado, en carrera, hubo mucha defensa, mucha estrategia...".

"Yo espero que lo peor del 2024, que es enterarte de que no vas a seguir en un equipo donde pensabas que ibas a seguir y donde pensabas estar cómodo, bien valorado y con un gran equipo de gente y trabajando en una dirección conjunta, pues eso ya ha pasado", comenta el compañero de Charles Leclerc.

Quiere pasar página y centrarse en el campeonato: "Eso ya está y ahora ya no me queda otra que maximizar el 2024 junto a este equipo y disfrutarlo. Disfrutar y maximizar el 2024 con este grupo de gente que tanto me ha dado, donde tan bien he estado durante estos cuatro años y hacer de 2024 el mejor año de mi etapa en Ferrari".

Sobre su futuro, la realidad actual es que está lejos de conocer su equipo. "Primero me gustaría solucionar mi futuro para tener claro dónde voy a ir, dónde voy a correr y qué es lo que viene luego, y durante el resto del año seguro que la situación cambia un poco", dice el ganador el año pasado en Singapur.

Y se extiende: "Sí que es verdad que lo único que quiero es centrarme en este año; para 2025 obviamente no van a contar conmigo mucho a la hora de desarrollar el coche, y eso me permite centrarme única y exclusivamente en sacar el máximo rendimiento del SF-24 y de mí mismo para dedicarle a Ferrari y a mí la mejor despedida en mi último año aquí".

"Sinceramente, no tengo ni idea de cuándo se va a solucionar, porque ahora mismo lo único que estamos haciendo es hablar con todos y ver un poco en qué posición está cada equipo que está disponible para el futuro y ver qué proyecto cuadra más con mis intenciones", ha sentenciado Carlos.