Carlos Sainz se enfrenta a su última temporada con Ferrari en Fórmula 1. Ferrari sorprendió a todo el mundo a principios de febrero anunciando que Lewis Hamilton se vestiría de rojo para 2025. Este anuncio pilló por sorpresa a Carlos Sainz , que se quedaba sin equipo para la próxima temporada, pese al gran rendimiento del año anterior y a tener el contrato casi cerrado desde el final de la temporada de 2023.

Ferrari ha expresado en reiteradas ocasiones que la salida de Sainz del equipo del Cavallino Rampante no mantiene ningún lazo con que el equipo esté descontento con él o su rendimiento. De hecho, esto último no tendría demasiado sentido, puesto que Carlos, fue el único piloto fuera de Red Bull capaz de hacerse con una victoria en la temporada anterior.

Carlos Sainz tendrá que negociar. El madrileño es uno de los pilotos más talentosos y seguro que tendrá ofertas de muchos equipos de la parrilla. Además, con todo el revuelo en Red Bull y el asiento libre en Mercedes, se abre antes de tiempo una 'silly season' en la que Carlos es una grandísima opción. El español es joven, pero ya tiene sobre su espalda nueve años de experiencia y se encuentra en su mejor momento de forma.

Carlos Sainz fue preguntado por su futuro y sobre todas las opciones que tiene. Se le consultó también por un posible regreso a Ferrari en el futuro, en caso de que esto fuera posible. Regresar a la Scuderia es una tarea difícil, y aunque Kimi Raikkonen lo hizo, no es normal que esto ocurra.

"Sí, no pilotaré para Ferrari en 2025, pero quién sabe qué pasará en el futuro. Aún me quedan diez años de carrera por delante", ha declarado Sainz. "Todavía me queda un año más con Ferrari. Eso significa que puedo concentrarme exclusivamente en el año con ellos y aprovechar al máximo el paquete de este año", ha agregado.

A pesar de como se ha desarrollado su salida de Maranello, Carlos solo tiene buenas palabras para ellos: "Me despediré de todos, será emotivo porque pasé cuatro años con este fantástico equipo y disfruté cada segundo. Disfruté siendo compañero de equipo de Charles y hubo muchos momentos bonitos".

Para concluir, Sainz ha sido preguntado sobre la posibilidad de regresar a Ferrari y el español no ha querido rechazar ninguna opción: "Soy partidario de no cerrar todas las puertas".