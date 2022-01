Kevin Magnussen sigue dando titulares por su libro 'All or Nothing'. La publicación, que ha ido desgranando un usuario en Twitter, tiene como uno de sus puntos clave la salida del danés de Renault, donde llegó con ilusión y de donde se marchó, o de donde le echaron, por la puerta de atrás.

Porque no está del todo claro. "Le dijo a Vasseur que rompería su acuerdo de un año para irse a Haas. Luego le llamó Abiteboul para decirle que Jolyon Palmer ocuparía su asiento la siguiente temporada".

"Abiteboul le dijo que era el futuro del equipo, pero pasaba por delante de él al comenzar la temporada y no solo no le hablaba o le saludaba, sino que tampoco le reconocía", cuenta Magnussen en su libro.

Un año estuvo, suficiciente para no tener buen recuerdo de la marca del rombo: "Dijo que Abiteboul era como un niño de colegio. Quería aparentar que él fue quien le echó, y le dijo que así fue".

"En una entrevista, Magnussen dijo que Renault le había ofrecido su asiento hasta al Papa", dice el libro.

Y la cosa fue bastante seria: "Renault amenazó con demandarlo. Recibió una amenaza por escrito para que no volviese a hablar de ello".

