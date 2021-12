Algo se está cociendo en Alpine. El equipo francés ha activado 'El Plan' para llevar a Fernando Alonso de nuevo al éxito. Y este objetivo quiere lograrlo con los mejores. Se vienen cambios en el antiguo equipo Renault.

Los rumores sobre el fichaje del veterano Otmar Szafnauer, ahora jefe de Aston Martin, no cesan. Esa podría ser la figura clave en el proyecto que empezará en unos meses y en los que los azules quieren codearse con los mejores.

Luca de Meo, actual CEO de Renault, fue muy claro en declaraciones a 'As': "He cambiado a mucha gente en Renault y seguirá siendo así, mi gente sabe que si no lo hacen bien, siempre voy a seguir buscando hasta que encuentre el once titular".

Alonso y Esteban Ocon ya han trabajado en el simulador y volverán a hacerlo tras su regreso de las vacaciones. Ambos pilotos volverán a la fábrica en las próximas semanas para trabajar al 100% en acomodarse al nuevo monoplaza.

El reglamento que entra en vigor este curso promete nuevas batallas y mayor igualdad. Alpine quiere estar en ese grupo medio que pelee al menos por podios cada fin de semana. Y quién sabe si también por las victorias.

En este 2021 han logrado una: la de Ocon en Hungría. Además, Alonso subió al podio en una ocasión. Lo hizo siete años después. La primera piedra de este proyecto que sigue tomando forma... y que ilusiona a los fans de Alonso.