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Caos en Haas con las supuestas mejoras: Esteban Ocon acusa... pero Bearman lo niega

Ocon dijo en Singapur que él no llevaba mejoras, pero sí su compañero: y Oliver Bearman alucinó con estas palabras.

Esteban Ocon Esteban OconGetty

Ahora que Esteban Ocon sabe que está fuera de Haas para la próxima temporada sus comentarios contra el equipo están siendo feroces. En el Gran Premio de Singapur acusó al equipo de colocar mejores en el coche de su compañero, Oliver Bearman, pero no en el suyo.

Y su compañero no se lo podía creer. De hecho lo negó ante los medios.

Así transcurrió el momento. Eso dijo Ocon tras la carrera: "No tenemos el agarre que hay en el coche de Ollie, lo cual es positivo. Parece que la actualización está funcionando en su lado, y eso es muy bueno".

"Ollie tenía una mejora este fin de semana de la que solo había piezas para uno de los coches, y se decidió montarla en el suyo. No es una cuestión de configuración. Los coches son muy parecidos en cuanto a reglajes, pero las piezas son diferentes. Y eso es lo que aporta más rendimiento", explicó el piloto francés.

Unas palabras que después fueron desmentidas por Bearman. Su reacción fue muy clara. "¿Qué?", respondió cuando le preguntaron por estas supuestas actualizaciones.

"¿Yo? ¿Piezas nuevas?", se seguía preguntando el piloto inglés.

La prensa le insistió en el asunto, pero Bearman no quería saber nada. "Ya, vale. No tengo nada más que decir", cerró su entrevista justo antes de marcharse molesto.

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