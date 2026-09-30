Oficial: Esteban Ocon se queda sin asiento en Haas y podría decir adiós a la F1

Haas ha decidido no continuar con Esteban Ocon y el francés se podría quedar sin asiento en la F1 de manera definitiva.

Él dice que no es el final

Ya es oficial. Haas no contará con Esteban Ocon para la temporada que viene. Oliver Bearman será su piloto principal y se espera el anuncio del suplente de Ferrari Rafael Camara.

El galo se queda sin asiento en Haas y podría decir adiós a la Fórmula 1. Sin embargo, en su despedida ha dicho que esto ni mucho menos es el final para él.

"Dejo este proyecto con la cabeza bien alta y orgulloso de mis actuaciones en circunstancias que no siempre fueron las más fáciles, por diversas razones y factores fuera de mi control. Esto no es absolutamente el final de mi carrera en Fórmula 1", dice Ocon en la nota de despedida.

"Continuaré trabajando duro con el equipo, maximizando cada oportunidad y extrayendo cada ápice de rendimiento del coche. Quedan aún muchas carreras esta temporada y, como siempre, lo daré todo al volante por mí y por mi equipo", escribe.

El que ha sido su jefe, Ayao Komatsu, le ha agradecido su trabajo: "Quisiera agradecer a Esteban todo lo que ha aportado al equipo desde que se unió a nosotros en 2025. Su profesionalidad y compromiso han sido valiosos mientras seguimos creciendo como organización".

Ocon llegó a Haas en 2025. Ha completado dos temporadas con la marca filial de Ferrari, 39 carreras, que se alargarán hasta las 47 en cuanto acabe la temporada.

Rumores sobre Cadillac

En los últimos días varios medios han hablado de un interés del equipo Cadillac en él. El asiento de Valtteri Bottas podría quedar vacante de cara al curso que viene y Esteban podría ser el elegido.

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