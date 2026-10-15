Ferrer deja el equipo español de Copa Davis y se prepara para dirigir a uno de los mejores tenistas

El capitán de España en la Copa Davis dejará su cargo después de la cita de Bolonia de noviembre y se convertirá en entrenador de un jugador top.

David Ferrer dejará la capitanía de la Copa Davis después de que se jueguen las finales en Italia. Y el motivo, según ha adelantado 'AS', es que entrenará a uno de los mejores tenistas del circuito a partir de la próxima temporada.

Así lo ha comunicado a través de sus redes sociales: "Quería anunciar que este será mi último año como capitán de Copa Davis, renunciando al año 2027".

"Quiero agradecer a la RFET la oportunidad que me dio de cumplir uno de mis sueños, como es poder ser capitán de Copa Davis de mi país. También quiero dar las gracias a todos los jugadores y a todas las personas que me han acompañado durante esta aventura. Ha sido un privilegio compartir este camino con todos ellos. Los motivos de esta decisión son únicamente personales y responden al deseo de poder iniciar una nueva etapa", explica el exjugador español.

Su objetivo es marcharse como campeón de la Copa Davis: "A partir de ahora, estoy únicamente motivado e ilusionado por poder guiar al equipo español a por otra Ensaladera. Tenemos por delante un reto muy bonito en Bolonia, donde, como siempre, solo ellos, los jugadores, volverán a ser los verdaderos protagonistas".

España tiene uno de los equipos más completos de las finales. Con Carlos Alcaraz y Rafa Jódar en los individuales y con Marcel Granollers como número 1 en los dobles. Sin duda junto al equipo italiano, es la selección a batir.

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