Ducati ya espera órdenes de equipo en Aprilia para luchar contra Marc Márquez: "Ninguna duda"

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, está convencido de que Aprilia empezará a tratar a Jorge Martín como su piloto número 1 en las próximas carreras.

Aunque otros pilotos todavía tienen opciones, Jorge Martín y Marc Márquez son los que van a luchar por este mundial de MotoGP. Solo les separan dos puntitos. Y en Ducati están convencidos de que la historia va a cambiar a partir de la próxima carrera en Australia.

Ha dicho Davide Tardozzi en 'Sky Sport MotoGP' que en Aprilia empezarán las "órdenes de equipo" para ayudar a Jorge Martín a luchar contra Marc.

"En casa de otros no sé qué se debe hacer. Tienen todo el derecho a dar órdenes a sus pilotos. No tengo ninguna duda de que lo harán, tarde o temprano, porque me parece justo y lógico. Yo lo haría, me parece obvio", dice el jefe del equipo Ducati.

Cree que es evidente que deben priorizar la situación de Martín y no lo ve comparable a cuando dos motos de la misma marca compiten: "Está claro que nosotros, en el pasado, siempre demostramos que lo hemos dado todo a nuestros pilotos satélite cuando competíamos con ellos. Para nosotros, lo más lógico era mantener a todos nuestros pilotos en la misma línea, sin hacer distinciones".

"Aquí, en cambio, ellos están compitiendo con otra marca, así que espero que puedan hacer una jugada de este tipo", explica Tardozzi.

Australia, en el circuito de Phillip Island, es la próxima cita de MotoGP el fin de semana del 25 de octubre. Allí se podría ver por primera vez cómo Aprilia beneficia a Martín para que siga luchando por el título de MotoGP contra Marc Márquez.

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