Dura crítica contra Marc Márquez: "Si nos marchamos todos, quedamos como unos gilipollas"

Jack Miller ha señalado que "nadie está por encima de las normas" cuando le han preguntado por la ausencia de Marc Márquez en la carrera de karts en Motegi.

"Estamos luchando por el campeonato, no para cachondeos y karts dando vueltas": así de contundente se mostró Marc Márquez después del Gran Premio de Japón cuando le preguntaron por qué no había participado en la carrera de karts.

Antes del domingo en Motegi, los organizadores juntaron a todos los pilotos de la parrilla para que se 'picaran' con las cuatro ruedas, pero el ilerdense se negó a ir y Ducati mandó a un doble.

Esta decisión no sentó bien entre sus rivales y Jack Miller se mostró especialmente crítico con ello en declaraciones recogidas por 'DAZN'.

"Si se supone que tienes que estar allí, tienes que estar allí. No creo que puedas decidir por tu cuenta que no vas a ir. ¿Qué hace que alguien sea tan especial como para poder marcharse mientras los demás tenemos que entrar? Si nos marchamos todos, quedamos como unos gilipollas. Nadie está por encima de las normas. ¿Sabes lo que quiero decir?", señaló el australiano.

Eso sí, Miller no perdió la ocasión de pedir un aumento salarial en caso de que cada vez haya más actos promocionales como este.

"En algún momento también tendrán que empezar a pagarnos más a los pilotos. Porque cada vez hacemos más cosas y, sin embargo, cobramos cada vez menos. Así es como funciona esto", zanjó.