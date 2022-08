El fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin sigue generando debate en la Fórmula 1. ¿Ha tomado una buena decisión?, ¿debería haber aceptado las condiciones de Alpine para renovar su contrato? Damon Hill, campeón de la competición, ha dado su opinión... y cree que podría salir mal.

En declaraciones a 'F1 Nation' ha asegurado que habrá tensión en el equipo por el carácter de Alonso y el de Lawrence Stroll, jefe de la escudería y padre de Lance Stroll, el otro piloto del equipo.

"El tipo de persona que es Fernando Alonso y el tipo de persona que es Lawrence Stroll simplemente no puedo ver que funcione", dice Hill.

¿Cuál es el motivo de su fichaje?: "Fernando va a tener que retirarse en algún momento, así que posiblemente sea el último equipo en el que esté. No quieres estar con un equipo que está sufriendo y provocando frustración, así que o bien se ha convencido de que habrá un cambio enorme… no puede ser el dinero. No creo que lo haga sólo por el dinero".

El expiloto, por otro lado, afirma que Alpine ha cometido un grave error al dejar marchar al bicampeón: "Era un activo muy importante para Alpine. Alpine quiere ser un equipo serio y tenían un jugador serio en Fernando. Puedes tener a Esteban Ocon y a otros pilotos, pero Fernando tiene ese carisma y esa reputación".

Y deja claro que Alonso no será un problema para Alpine de cara al final de la temporada: "Es totalmente profesional. Va allí, pone al equipo en lo que necesita centrarse y dirige, me parece, incluso desde la cabina".

"Les ha sorprendido totalmente que se fuera a otro sitio", sentencia Hill sobre la decisión de Alonso, que pilló por sorpresa a la F1. A sus 41 años el asturiano buscó un proyecto que sí apostara por él al 100%.