¿Puede dar Fernando Alonso la 'campanada' en Mónaco con Aston Martin?

Pedro de la Rosa y Marc Gené han analizado en 'Jugones' las opciones del bicampeón del mundo de Fórmula 1 en el Principado.

"Siempre tienes que tenerlo en cuenta"

A pesar de no haber puntuado en la presente temporada de Fórmula 1, Fernando Alonso y Aston Martin saben que en Mónaco importa más el talento que el motor.

Es por ello que durante la presentación del Gran Premio de Catalunya, que será el 14 de junio, 'Jugones' le ha preguntado a Pedro de la Rosa y a Marc Gené por las opciones del asturiano.

El embajador de Aston Martin no descarta ningún escenario: "Es un circuito que siempre da oportunidades".

Eso sí, sabe que fácil no será: "Las oportunidades vienen tomando unos riesgos bestiales".

Gené, por su parte, incide en que "a Fernando siempre tienes que tenerlo en cuenta" ya que "nunca deja de darlo todo".

"A Fernando lo veo con una ilusión y una fuerza tremenda", remata De la Rosa.