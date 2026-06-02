El día en el que Fernando Alonso comunicó a Aston Martin su retirada: ojo a cómo cambió de opinión

Pedro de la Rosa ha desvelado que en 2024, antes de empezar la temporada, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 le comunicó su decisión de dejarlo al término del año.

Además de hablar sobre cuándo se retirará Fernando Alonso, Pedro de la Rosa también ha recordado durante la presentación del Gran Premio de Catalunya el día en el que el ovetense le comunicó que quería colgar definitivamente el casco.

Fue antes del inicio de la temporada 2024, justamente después de cerrar 2023 con un espectacular salgo de ocho podios.

"Si os digo la verdad, me acuerdo que en el año 2024 me dijo, bueno me dijo antes de empezar el 2024 'me voy a retirar'. Entonces yo pensé 'bueno, si se retira será el final de una era, una era muy marcada además que yo he vivido, he sido rival, he sido compañero de equipo, lo he sido todo…", ha arrancado el embajador de Aston Martin.

Y eso cambió los planes de Pedro: "Yo en Aston Martin hago la mitad de la temporada, hago la mitad en circuito y la otra mitad en DAZN desde Madrid y me viene muy bien la verdad porque hacer 24 carreras es de locos. Entonces si iba a ser el final de una era, fui a Aston Martin y les dije que me gustaría hacer todas las carreras sin decir que era porque se retiraba Fernando y en Aston Martin me dijeron que bien".

Sin embargo, Alonso apenas tardó unas pocas carreras en cambiar de parecer y apostar por su continuidad de cara a 2025 y 2026.

"Al final no fueron 24, fueron 20 que está bien y en la segunda o tercera carrera, creo que fue en China Fernando me coge y me dice 'voy a renovar para dos más'. Y yo me giro y le digo 'ostras, dos? Pero no te retirabas este año? Y me dijo: nono, quiero hacer dos más", ha zanjado.