Honda expone su lamentable realidad: "No podemos mejorar el motor"

Honda se sincera en Japón y expone su lamentable realidad: "No podemos mejorar el motor"

Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda F1, ha confesado el estado actual de su trabajo para mejorar el motor de Fernando Alonso, y asegura que "ahora podemos terminar la carrera".

Aston Martin no levanta cabeza. La escudería británica no termina de encontrar la luz al final del túnel y los problemas que llevan arrastrando desde los test de pretemporada no cesan. Desde el inicio de temporada, Honda, su socio motorista, ha intentado recopilar datos para encontrar soluciones, pero ellos mismos parecen haber perdido la esperanza.

"Cómo decirlo... no podemos mejorar, no podemos cambiar las especificaciones de rendimiento, pero recopilamos muchos datos en China, los analizamos y los llevamos al simulador para mejorar nuestra estrategia de gestión de la energía para esta prueba, de modo que la hemos aplicado para Suzuka", ha confesado públicamente Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda F1, en el 'media day' en Japón.

El AMR26 es un buen coche, pero el motor que han confeccionado los japoneses cuenta con diversos inconvenientes que han complicado el funcionamiento del monoplaza en pista. Tal es así que, de las dos primeras carreras del año, uno de los coches solo ha cruzado la meta en una de ellas.

Las vibraciones de la unidad de potencia han lastrado a Fernando Alonso y Lance Stroll, llegando a tal punto de complicarles la conducción en pleno 'Grand Prix'. Además, la gestión de las baterías ha sido un caos por el cual no han podido entrenar en ocasiones. "De nuevo, no puedo dar ninguna cifra concreta, pero tenemos confianza", añade Orihara.

"Hemos trabajado juntos en diferentes medidas para mitigar tanto el hardware como el lado del piloto, así que hay medidas en marcha que, obviamente, tenemos que probar aquí y luego ver cómo estamos", asegura Mike Krack, jefe de operaciones de Aston Martin, quien también ha comparecido junto a Shintaro.

Alonso y Stroll deberían "terminar la carrera"

Una de las mayores dificultades que atraviesan los pilotos de Aston Martin es poder acabar las carreras sin tener que abandonar por problemas internos del coche. En Australia, Fernando se vio obligado a retirarse, mientras que Stroll pudo acabar, aunque fuese en último lugar y con 15 vueltas de diferencia con el primero.

Sin embargo, en el GP de China ambos se retiraron. Pese a ello, Orihara ha confirmado ante los medios de comunicación que están "seguros de que ahora podemos terminar la carrera".

"Desde el punto de vista de la fiabilidad de la batería, hemos hecho grandes progresos en la primera y la segunda carrera. Así que, en cuanto a la fiabilidad de la batería, estamos seguros de que ahora podemos terminar la carrera", concluye el directivo de Honda en Suzuka.