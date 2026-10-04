Brutal 'rajada' de Alonso contra la Fórmula 1 y Hamilton: "Han parado la carrera para que Lewis..."

El asturiano, a pesar de haber firmado una carrera fantástica, no ha pasado por alto una decisión de la FIA que le ha enfadado de manera muy evidente.

Fernando Alonso ha tenido su mejor carrera en el Gran Premio de Baréin en Malasia. El asturiano ha sido uno de los pilotos más destacados en Sepang cosechando un gran octavo puesto en una carrera que ha sido tremendamente caótica.

Un retraso de más de una hora en la salida y la aparción de varios 'Safety Cars' han provocado muchísimas paradas y muchos cambios de nuemáticos. A pesar del gran resultado, Alonso ha terminado la carrera muy descontento con una decisión que ha tomado Dirección de Carrera.

El asturiano ha denunciado el momento en el que se ha decretado que se parara la carrera por una salida que ha tenido Lewis Hamilton. Fernando ha apuntado que ha vivido una situación muy parecida en varias ocasiones esta temporada que la FIA no ha actuado de la misma manera.

"Parece que Hamilton estaba en la cuneta y hubo estrés. He tenido abandonos en mitad de las carreras de este año y nunca pararon porque nosotros abandonábamos. Hubo que parar la carrera para que Hamilton volviese a salir. Ha sido raro. Nos lo explicarán supongo en Singapur. Es demasiada tecnología, el espectador al final no aprecia", aseguras Fernando en declaraciones para los medios presentes en Sepang.

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