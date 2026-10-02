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"Pensamos en la estrategia y..."

Fernando Alonso le señala el camino a Aston Martin: esta es la clave para tener éxito en Sepang

El asturiano, que ha ganado en tres ocasiones en Malasia, ha incidido mucho tras los libres en la degradación de los neumáticos.

Fernando Alonso Fernando AlonsoGetty

Dentro de lo que cabe y dada la situación de Aston Martin esta temporada, Fernando Alonso ha tenido dos correctas sesiones de libres en el Gran Premio de Bahréin.

En el trazado de Sepang, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha quedado 14º en los FP1 y 15º en los FP2, lo que le da alas para soñar con Q2.

Tras bajarse del AMR26, Alonso le ha señalado el camino a Aston Martin marcando la clave que puede decidir el fin de semana: la degradación de los neumáticos.

"Hay mucha. Con altas temperaturas y marcas en los neumáticos", ha explicado Fernando.

"Así que pensamos en la estrategia y en una configuración que ayude a cuidar más el neumático", ha añadido.

Paralelamente, el ovetense se ha puesto más serio de la cuenta cuando le han preguntado por los gestos que realiza con las manos mientras pilota el AMR26.

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