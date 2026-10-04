Antológico Alonso: exhibición en Sepang para firmar el mejor resultado de la temporada

El asturiano firmó varios adelantamientos de muchísimo calibre y terminó certificando una remontada increíble. La carrera empezó torcida pero Fernando sacó su magia.

Fernando Alonso ha firmado una carrera memorable en Sepang. El bicampeón del mundo venía de conseguir una de las mejores clasificaciones del año. Todo estaba relativamente a favor para que Fernando intentara puntuar.

Aún así, el plan se torció. La lluvia lo puso todo patas arriba y una decisión complicada en la salida puso contra las cuerdas a Fernando. Aston Martin decidió montar los neumáticos medios con el asfalto aún mojado (el gran premio se retrasó más de una hora por la lluvia).

Alonso, que salió desde la decimosegunda plaza, cayó varias posiciones. Estaba 16º acompañado de los Ferrari, que tomaron la misma decisión. Aún así, el tiempo respetó la estrategia de los que apostaron por el seco y a medida que fueron avanzando las vueltas, Fernando fue ganando posiciones.

Adelantó a Lindvlad con un 'interior' espectacular. Antes, se había deshecho de Esteban Ocon con una facilidad pasmosa. Fernando, durante un último Safety Car, tenía un punto en su posesión y la fortuna decidió dar una alegría aún más grande. El Mercedes de George Russell se paró cuando la carrera se iba a reanudar.

Norris, también en ese periodo de 'Safety Car', se salió de pista dando una nueva oportunidad a Alonso de ganar otra posición. El británico acabó muy cerca del asturiano pero Fernando guantó. Un octavo puesto increíble que supone el mejor resultado del año en una carrera absolutamente antológica del bicampeón del mundo.

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