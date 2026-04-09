Brutal 'palo' de un expiloto de F1 a George Russell tras el GP de Japón: "Es un blandengue"

Christijan Albers, expiloto neerlandés de Minardi y Spyler F1, ha cargado contra el piloto británico por no pelear su duelo contra Oscar Piastri en Suzuka.

Mercedescontinúa manteniendo una notable ventaja sobre sus principales rivales en la Fórmula 1. La escudería alemana ha llegado al parón de abril, provocado por el conflicto de Oriente Medio, con sus dos pilotos en la cabeza de la clasificación y con pleno de victorias.

Los teutones, con Kimi Antonelli como líder del Mundial, son conocedores de sus resultados, aunque no se muestran muy confiados de dicha ventaja. Pese a su buen rendimiento, un expiloto de F1 se ha mostrado muy contundente ante George Russell debido a su duelo por el liderato con Oscar Piastri en el GP de Japón.

"Fíjate, por ejemplo, en cómo le adelantan de nuevo en la segunda curva. Ya lo viste con Piastri. Sólo tienes que abrir un poco el volante y Piastri se convierte en una cortacésped profesional", comentó Christijan Albers, expiloto de Minardi y Spyker F1, sobre el estilo conservador en pista del británico.

Además, el neerlandés ha tildado de "blandengue" a Russell, debido a que este decidió no atacar al piloto de McLaren en el último GP, insinuando que buscaba evitar una posible sanción o riesgo.

"No puede ir a ningún sitio. Está por fuera. No te sancionan. No consigues nada. Es un blandengue. Eso también pasó en China. Ya es la segunda vez. Tengo la sensación de que piensa: 'Bueno, le alcanzaré más tarde, no voy a hacer nada porque no voy a correr ningún riesgo aquí'", concluye Albers sobre Russell.