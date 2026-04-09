Sergio Sánchez recuerda en 'El Cafelito' cómo el Sevilla le comunicó que debía dejar el fútbol

El exfutbolista le ha explicado a Josep Pedrerol cómo Del Nido, acompañado de cuatro cardiólogos, le dio la difícil noticia.

En 2009, Sergio Sánchez acababa de fichar por el Sevilla, pero le detectaron un problema de corazón y Del Nido le comunicó personalmente que tenía que dejar el fútbol.

En 'El Cafelito', el exjugador ha recordado cómo el club de Nervión se lo comunicó: "El 31 de diciembre me dice Manolo Jiménez que antes de irme de vacaciones tenía que pasar a ver al presidente porque tenía algo que decirme".

"Me abre las puertas del despacho Del Nido y me da un abrazo. Yo no entendía nada. Entro y veo a cuatro cardiólogos. Me senté junto al presidente y me dio la mano", le explica a Pedrerol.

Y llegó la difícil noticia: "Yo ya tenía un soplo y resultó que era un aneurisma en la aorta. En cualquier carrera de 10 metros me podía quedar ahí".

"Me dijo que el fútbol se había terminado para mi. Empezó a hablar el cardiólogo y ya no me acuerdo. Del impacto, desconecté", recuerda.

Después, Sergio necesitó varias semanas para asumirlo: "Fue terrible, pero toca viajar a casa por fin de año. Toda la familia brindando por mis éxitos y yo no dije nada. Pasé la peor nochevieja de mi vida".