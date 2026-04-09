¿Debería bajar a los 40 años la edad mínima para el cribado del cáncer de mama?: una petición que salvaría vidas

Los detalles Desde el Ministerio de Sanidad defienden su compromiso de ampliar el acceso al cribado de cáncer de mama desde los 45 hasta los 74 años, una recomendación que podría publicarse a finales de este año si cuentan con el visto bueno de las comunidades autónomas.

El Ministerio de Sanidad está considerando reducir a 45 años la edad recomendada para los cribados de cáncer de mama, según confirmó la ministra Mónica García. Actualmente, la recomendación es para mujeres de entre 50 y 69 años. Esta propuesta sigue la evidencia científica que indica un aumento del cáncer en personas más jóvenes, con un incremento del 30% en casos detectados en mujeres de 20 a 54 años desde 1990. María Varela, quien lucha contra un cáncer de mama metastásico, ha recogido casi 90.000 firmas para que los cribados comiencen a los 40 años. Sanidad recopilará datos para evaluar esta posibilidad.

El Ministerio de Sanidad se plantea rebajar a los 45 años la edad recomendada para empezar a someterse a cribados de cáncer de mama. Así lo ha confirmado a laSexta la ministra del ramo, Mónica García, antes de la reunión del Director de Salud Pública, Pedro Gullón, con María Varela, una mujer con cáncer de mama metastásico que ha recogido casi 90.000 firmas pidiendo cribados a partir de los 40 años. En la actualidad, la recomendación de mamografía en España se dirige a mujeres de entre 50 y 69 años.

Esta posición del Ministerio seguiría la línea que marca la evidencia científica, con estudios que repiten que el cáncer ataca a personas cada vez más jóvenes, siendo el de mama uno de los más problemáticos. Desde 1990, los casos detectados en mujeres de entre 20 y 54 años ha aumentado casi un 30 %.

Afortunadamente, la sanidad pública cubre el tratamiento, pero la queja de personas como María es que las campañas de prevención se diseñen pensando más en la ciencia y en las personas, y menos en los titulares.

Sanidad ha accedido a recopilar datos detallados sobre las pacientes de cáncer de mama en España para conocer si la evidencia apunta a la posibilidad de reducir más la edad de acceso a las pruebas, hasta los 40 años, como reclama Varela.

Sanidad, "detrás de la evidencia científica"

"Estamos evaluando y estamos constantemente yendo detrás de la evidencia científica. Yo creo que somos un Ministerio que va de la mano siempre de la evidencia científica y los protocolos tienen que ir en función de cuál es la población diana a la que esos protocolos pueden ser más efectivos y más eficientes", ha asegurado.

En este sentido, ha afirmado que hay "muchas reflexiones" sobre adelantar la edad de los cribados. Con todo, ha destacado que España cuenta con un programa de cribados de cáncer de mama "muy consolidado" y que es "muy eficaz".

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