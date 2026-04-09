El contexto Ana María, quien tenía 40 años, fue vista por última vez la noche del 2 de febrero de 2024. Su exmarido David Knezevich, principal sospechoso, se suicidó en una cárcel de Miami mientras cumplía prisión preventiva como único sospechoso de su desaparición.

El FBI ofrece una recompensa de hasta 25.000 dólares por información que ayude a localizar los restos de Ana María Henao, desaparecida el 2 de febrero de 2024 en Madrid y presuntamente asesinada por su exmarido, David Knezevich, quien se suicidó en una cárcel de Miami. Ana María fue vista por última vez cerca de su apartamento, y las cámaras de seguridad del edificio fueron bloqueadas con spray negro. Mensajes sospechosos enviados desde su teléfono incrementan las dudas sobre su desaparición. Knezevich, arrestado en Miami, fue vinculado al caso por las autoridades, pero su muerte dejó el caso sin resolver. El FBI solicita cualquier información que pueda ayudar a encontrarla.

El FBI ofrece una recompensa de hasta 25.000 dólares por pistas que ayuden a encontrar los restos mortales de Ana María Henao, la mujer desaparecida el 2 de febrero de 2024 en Madrid y asesinada presuntamente por su exmarido, quien terminó quitándose la vida en prisión en EEUU cuando cumplía prisión preventiva como único sospecho de su desaparición.

Ana María, quien tenía 40 años, fue vista por última vez la noche del 2 de febrero de 2024. Aquella noche algo ocurrió. Según afirmó a laSexta, Sanna Rameu, amiga de Ana María "la última vez que fue vista estaba en los alrededores de su apartamento, sobre las 10 de la noche [del viernes] en Madrid". "Después de esto no sabemos que pasó", señaló Rameu.

Sus amigas le pierden la pista. Y esa misma madrugada la cámara del telefonillo de su piso y también la de seguridad aparecen tapadas con un spray negro. "Creo que fue algo planeado. Las cámaras del edificio estaban [tapadas] con aerosol oscuro. Lo que dice la portera es que un tipo con casco negro fue quien lo hizo", aseguró en 2024 el hermano de Ana María, Felipe Henao, en una entrevista al medio colombiano Radio W.

Esa misma portera relató ante las cámaras de laSexta que nunca antes había ocurrido algo similar "en los más de 8 años" que lleva trabajando en el lugar. Sospechan que tenga algo que ver con la repentina desaparición de Ana María.

Dos mensajes iguales, pero con tres horas de diferencia

Pero lo más desconcertante está en los mensajes a los que pudo acceder laSexta. En ellos Ana María escribe a una amiga de su máxima confianza lo siguiente: "Conocí a una persona maravillosa. Tiene una casa de recreo a unas dos horas de Madrid. Ahora nos vamos y pasaré unos días allí. Aunque apenas hay señal. Te marco cuando vuelva". Este mensaje lo manda el sábado a la una y media del mediodía, pero tres horas más tarde, otra de sus amigas recibe exactamente el mismo texto en castellano.

Los tiempos no cuadran, puesto que no podía estar a dos horas de ese mismo destino, tres horas más tarde de haberse puesto de camino. Tampoco lo hace la forma de expresarse en estos mensajes. Su hermano afirma que "los mensajes que [su hermana] envió en español no tienen sentido, porque no son como nosotros los escribiríamos". El tono es demasiado formal.

Las pistas que apuntaban al marido

Según consta en el sumario del caso, el sospechoso David Knezevich, quien fue arrestado en Miami (Florida, Estados Unidos) cruzó la frontera entre su Serbia natal y Croacia la tarde del 30 de enero a bordo de un Peugeot 308 de color azul alquilado. Tiempo más que suficiente, calculan los investigadores, para llegar a Madrid dos días después, hacer las compras necesarias para perpetrar el crimen -espray negro para tapar las cámaras de vigilancia, un casco de moto para ocultar su rostro- y plantarse en casa de su esposa la tarde del 2 de febrero.

Sobre las 18:00 horas de ese día los agentes sitúan el coche en el número 67 de la calle Francisco de Silvela. La desaparecida vivía, también de alquiler, en el portal 65, del que el sospechoso entró y salió cargando una maleta en la que supuestamente metió el cadáver de Ana María. La siguiente ocasión en que las cámaras de tráfico captaron el coche fue entrada la madrugada del día siguiente en la M-30, ya en pleno viaje de regreso. En todo momento el posicionamiento del teléfono del sospechoso coincidió con el del Peugot.

Continuó por la autopista R-2, donde se le localizó en el peaje del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y en las inmediaciones de las localidades de Aljavir (Madrid) y Taracena (Guadalajara). Después cambió a la autovía A-2, que transcurre en paralelo a la anterior, y entre las 2:10 y las 4:01 de la madrugada pasó por Sigüenza (aún en Guadalajara), Medinaceli (Soria) y Zaragoza. En varios de estos puntos la Policía Nacional, con la colaboración del FBI, ha centrado la búsqueda del cadáver, la maleta o cualquier otro vestigio que pueda arrojar luz sobre el paradero de Ana María, de momento sin éxito.

Aunque a partir de la capital aragonesa el seguimiento que consta en el sumario es menos exhaustivo, es posible que cruzara a Francia por el paso fronterizo de la Junquera (Girona) -como hizo en el viaje de ida- y prosiguiera el camino hasta regresar a Serbia el 5 de febrero.

En mayo, David Knezevich fue detenido por el secuestro y desaparición de su exmujer Ana María. Y en abril de 2025 Knezevich se suicidó en una cárcel de Miami. El hombre de 37 años, residente de Fort Lauderdale, Florida, fue hallado "inconsciente" en una celda del Centro de Detención Federal de Miami, en la que permanecía tras ser acusado de quitarle la vida a su expareja. La Oficina Federal de Prisiones informó de que, aunque los empleados y el personal médico de emergencia intentaron salvarle la vida, era demasiado tarde. Sus abogados y la familia de Henao confirmaron su muerte por "suicidio".

Ahora, el FBI solicita información del público sobre la ubicación de los restos mortales de Ana María. "Si usted tiene información con respecto a este caso, póngase en contacto con la ofician local del FBI, con la embajada o el consulado estadounidense más cercano, o envíe información por internet a través de tips.fbi.gov", ha pedido el FBI.