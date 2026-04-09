Artemis vuelve a la Tierra: el plan de contingencia de la NASA y el Ejército con la meteorología en el punto de mira

¿Por qué es importante? Después de fotografiar la cara oculta de la Luna y de recorrer la mayor distancia en la historia de la humanidad, los astronautas regresan a casa. Se prevé que tomen mar en el Pacífico, en una zona cercana a San Diego.

La misión Artemis II ha regresado a la Tierra tras completar el viaje más extenso realizado por humanos, fotografiando la cara oculta de la Luna. El amerizaje en el Pacífico, cerca de San Diego, está previsto para las 20:07 hora local. La NASA y las Fuerzas Armadas de EE.UU. han preparado un plan de contingencia que incluye la movilización de aviones C-17 y helicópteros de la Marina para recoger a los astronautas. Lili Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación, asegura que están preparados para cualquier eventualidad. La NASA revisa los paneles térmicos de la nave para asegurar un reingreso seguro. Los astronautas serán atendidos por médicos al llegar al océano.

La misión Artemis II está de regreso a la Tierra. Está de vuelta después del mayor viaje jamás realizado por el ser humano. Después de haber fotografiado la cara oculta de la Luna y de haber cumplido con su objetivo. Ahora, toca volver. Toca amerizar. Toca un paso que preocupa por el clima o por si la nave acaba fuera del rango esperado. Ante estas opciones, tanto la NASA como las Fuerzas Armadas de EEUU han elaborado ya un plan de contingencia.

Uno que va a hacer que la Fuerza Aérea norteamericana movilice aviones militares C-17, que se sumarán a los dos helicópteros de la Marina que recogerán a los astronautas una vez americen. Además, hay siete aeronaves que monitorizarán el regreso y cuentan con la base de Pearl Harbour.

Así lo ha explicado Lili Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación de Artemis: "Estamos trabajando todavía con los militares para garantizar que, si pasa algo fuera de lo normal, tengamos fuerzas de rescate listas para ir al sitio de aterrizaje en cuestión".

Y es que todavía no ha terminado el trayecto. Queda la vuelta, con los especialistas "observando cosas que puedan afectar los sistemas de guía, navegación, control y propulsión" de la nave, tal y como ha expuesto Rick Henfling, director de Vuelo para el Regreso de Artemis.

La NASA ha fijado un rango estimado de 2.000 millas náuticas (3.704 kilómetros) en el Pacífico para el amerizaje de la cápsula Orión, que prevé llegar cerca de San Diego (California), por lo que "los planes de contingencia" se enfocan en lo que pasaría si la nave cae fuera de ese parámetro, detalla el experto.

"Condiciones favorables para el amerizaje"

Con todo, ha enfatizado que hay "buenas condiciones favorables para un buen amerizaje", previsto para las 20:07 hora local, y que tanto Reid Wiseman, comandante de la misión, como Victor Glover, piloto, están capacitados para afrontar un desvío.

"Si todo sale normal no habrá que hacer nada, pero ellos han entrenado y trabajado con mi equipo de controladores de vuelo para responder en caso de que nos enfrentamos a algo inusual", ha compartido.

Por ahora, la NASA revisa los paneles térmicos que protegen la nave espacial del calor que se genere durante el regreso a la atmósfera, con el objetivo de detectar "si hay algo de preocupación que cambie el perfil de reingreso", ha agregado Debbie Korth, subgerente del programa Orión.

El primer paso para el regreso es el desacople del módulo de la tripulación del resto de la nave Orión, algo que ocurre 42 minutos antes del amerizaje. Mientras, el regreso a la atmósfera sucede 13 minutos antes de la llegada de los astronautas al mar, describe Henfling. En ese periodo, la nave alcanzará una velocidad máxima de 34.965 pies por segundo, 10.657 metros.

Una vez los astronautas lleguen al océano, los médicos ingresarán en la nave para revisarlos y para llevarlos después a los helicópteros de la Marina. Será por orden: primero a Christina Koch, después a Victor Glover, luego al canadiense Jeremy Hansen y, al final, al comandante Wiseman, según detalló Villarreal.

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