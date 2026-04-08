La frase viral de Pedrerol en 'El Chiringuito': "Este Mbappé…".

El delantero francés fue el goleador del Real Madrid contra el Bayern de Múnich y Josep Pedrerol elogió su partido en 'El Chiringuito'.

El Real Madrid cayó en el Santiago Bernabéu contra el Bayern de Múnich (1-2) y se jugará la eliminatoria la semana que viene en Alemania. Kylian Mbappé marcó el gol de los blancos y pudo hacer alguno más.

Josep Pedrerol, en 'El Chiringuito', dejó una frase que ya es viral sobre Kylian: "Mbappé ha trabajado. Es muy bueno y además ha trabajado. Este Mbappé sí es mi Mbappé".

El próximo miércoles el Real Madrid tendrá que ganar el Múnich para al menos forzar la prórroga. Sigue muy vivo en la Champions.