Ahora

Goleador ante el Bayern

La frase viral de Pedrerol en 'El Chiringuito': "Este Mbappé…".

El delantero francés fue el goleador del Real Madrid contra el Bayern de Múnich y Josep Pedrerol elogió su partido en 'El Chiringuito'.

Pedrerol

El Real Madrid cayó en el Santiago Bernabéu contra el Bayern de Múnich (1-2) y se jugará la eliminatoria la semana que viene en Alemania. Kylian Mbappé marcó el gol de los blancos y pudo hacer alguno más.

Josep Pedrerol, en 'El Chiringuito', dejó una frase que ya es viral sobre Kylian: "Mbappé ha trabajado. Es muy bueno y además ha trabajado. Este Mbappé sí es mi Mbappé".

El próximo miércoles el Real Madrid tendrá que ganar el Múnich para al menos forzar la prórroga. Sigue muy vivo en la Champions.

Las 6 de laSexta

  1. En busca de un acuerdo 'in extremis': "negociaciones intensas" entre EEUU e Irán en pleno cruce de ataques en Oriente Medio
  2. El temor a una economía sin petróleo debilita a EEUU: los países negocian con Irán su paso por el estrecho de Ormuz mientras ignoran la ira de Trump
  3. Primer día de juicio, primera dosis de recuerdos para Ábalos: del piso de Jéssica a las negaciones de su hijo Víctor y las entregas de dinero a Joseba en Ferraz
  4. Así es la vuelta a la Tierra de la tripulación Artemis II: más fácil gracias a la atracción que le proporciona la Luna
  5. La DGT detecta por primera vez fraudes en exámenes del carnet de conducir con 'gafas inteligentes'
  6. Una droga más fuerte y peligrosa que el fentanilo: el consumo de nitazenos ya mata en España