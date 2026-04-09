Fesser afirma que "Irán es el único que piensa a largo plazo": "Su solución es la bomba nuclear, si la tiene EEUU no se atreverá a atacar"

"Tristemente para todos, la solución que se le presenta a Irán para sobrevivir es la bomba nuclear, porque si la tienen EEUU no se atreverá a atacarle", destaca Guillermo Fesser, que afirma que es el único "pensando a largo plazo".

El Gran Wyoming conecta con el plató de El Intermedio para analizar con Guillermo Fesser la guerra de Irán tras el anuncio de Donald Trump del alto el fuego de dos semanas y el comunicado de las autoridades iraníes afirmando que durante esas semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz.

"40 días después y visto lo mal parado que ha salido EEUU, seguimos sin entender muy bien por qué se inició todo esto", afirma El Gran Wyoming, que pregunta al periodista "por qué Trump se ha metido en esta guerra". "Porque nadie se ha atrevido a decirle que era una idea lamentable", asegura Fesser, que explica que "hay un adelanto de un libro que publica 'The New York Time' llamado 'Cambio de régimen' en el que se habla de que Trump dejó su sitio en la cabecera a Netanyahu el 11 de febrero en el cuarto donde se llevan las operaciones más secretas de EEUU".

"Trump le dejó su sitio y se puso a un lado mientras Netanyahu hacía una presentación con una pantalla gigante donde tenía detrás al presidente del Mossad, David Barnea, y a sus propios generales, con lo cual el presidente de EEUU se quedó muy impresionado como si estuviera viendo una película", explica Fesser.

"Allí estaban escuchando el yerno de Trump y Marcos Rubio", entre otros, destaca el corresponsal de El Intermedio, que explica que "Netanyahu dijo que Irán estaba maduro para un cambio de régimen y que iban a decapitar al ayatolá y a toda la cúpula". Además, "dijo que podrían destruir en varias semanas todos los misiles de Irán y que, entonces, las milicias kurdas saltarían las fronteras de Irán, el pueblo se levantaría y el régimen caería".

"Trump dijo que le sonaba bien, pero al día siguiente, ya sin Netanyahu, los servicios secretos de EEUU dijeron que matar al ayatolá y destruir misiles vale, pero que el cambio de régimen y de que los kurdos invadirían Irán era una farsa en palabras del presidente de la CIA", explica Guillermo Fesser, que destaca que "mierda y mentira, en palabras de Marco Rubio". Sin embargo, "a Trump no le interesaba el cambio de régimen sino que le gustaba la idea de matar a Jamenei, porque era su enemigo y dio el visto bueno".

"Nadie se atrevió a pararle los pies y Trump le pidió opinión de cómo hacerlo al general Kane, y este le dijo que Israel se había vendido muy bien, como siempre, pero que no era realista", explica Fesser, que destaca que "Trump confunde estrategia, a largo plazo, con táctica, manera de llevarlo a cabo a corto plazo". Además, según detalla Fesser, Kane advirtió al presidente de EEUU que "iba a ser una campaña que iba a vaciar de armamento el arsenal de EEUU y que Irán construye más rápidos los drones que EEUU los misiles para pararlos y que, además, están bajo mínimos en misiles porque les habían dado muchos a Ucrania y a Israel".

"Kane también explicó las dificultades para asegurar el Estrecho de Ormuz y avisó de que Irán, seguramente, iba a bloquearlo", explica Fesser, que destaca que, sin embargo, "Trump dijo que Netanyahu tenía razón, que Irán estaría debilitado y que no habría problema". "Nos lanzamos a esto, siempre pensó que iba a ser una guerra rápida", destaca Fesser, que concluye: "Parece que el único que está pensando a largo plazo es Irán y tristemente para todos la solución que se le presenta es la bomba nuclear para sobrevivir, porque si la tienen EEUU no se atreverá a atacarle".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.