La empresaria Carmen Pano reitera ante el Supremo que hizo dos entregas de 45.000 euros en Ferraz

El contexto La empresaria Carmen Pano ha confirmado que le ha llevado dinero a Aldama para el tema de la operadora y los negocios que tenía con Claudio Rivas. Así, ha confirmado que le llevó efectivo a su despacho en Alfonso XIII y confirma dos pagos de 45.000 euros en Ferraz. Ha dicho que la primera vez fue en taxi y la segunda le llevó Gallego y que el dinero se lo dio Aldama.

Carmen Pano, empresaria, ha declarado ante el Tribunal Supremo que entregó dos pagos de 45.000 euros en Ferraz relacionados con negocios de la operadora y Claudio Rivas. Explicó que Rivas le hacía transferencias a sus cuentas empresariales, de las cuales extraía el efectivo para entregarlo a Víctor de Aldama, con quien mantenía una relación tanto familiar como comercial. Pano también mencionó que Aldama tenía conexiones directas con José Luis Ábalos. Además, afirmó que la compra de un chalé en La Alcaidesa era una contraprestación para Ábalos por parte de Rivas, relacionada con una operadora de hidrocarburos.

La empresaria Carmen Pano ha confirmado este jueves ante el Tribunal Supremo que le llevó dinero al empresario Víctor de Aldama para el tema de la operadora y los negocios que tenía con Claudio Rivas. Así, ha confirmado que le llevó efectivo a su despacho en Alfonso XIII y ha confirmado dos pagos de 45.000 euros en Ferraz. Además, ha dicho que la primera vez fue en taxi y la segunda le llevó Gallego y que el dinero se lo dio Aldama.

A preguntas del abogado del PP, en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama por presuntas mordidas y amaños en contratos de mascarillas, Carmen Pano ha confirmado que le llevó dinero a Aldama para el tema de la operadora y los negocios que tenía con Claudio Rivas. "La operativa era que (Claudio) Rivas me hacía transferencias a mis cuentas en la empresa, yo sacaba el dinero y se lo llevaba (a Aldama) al despacho. En efectivo", ha explicado.

Tras ser preguntada por el fiscal Alejandro Luzón, Carmen Pano ha señalado que entabló con Víctor de Aldama una relación "familiar" primero como novio de su hija y luego una relación comercial. Según ha dicho, ella convocó una reunión entre Claudio Rivas y Aldama, que empezaron hablando de restaurantes y terminaron hablando de hidrocarburos. Además, ha explicado que Rivas quería montar una comercializadora de hidrocarburos y decidieron que Leonor (hija de Pano) fuera la administradora. La sociedad, según Pano, la controla Claudio Rivas con Javier Villar.

Carmen Pano, sobre la compra del chalé en La Alcaidesa: "El señor ministro quería una casa"

Según ha declarado Pano, Aldama les decía que tenía relación directa con Ábalos. Sobre la compra de la casa de La Alcaidesa, ha apuntado que Aldama dijo en una reunión con ella y Rivas que los trámites iban muy bien y que "el señor Ábalos quería una casa" a cambio.

El ministro quería una casa y la compra de La Alcaidesa era la respuesta a la petición, según Pano, que insiste en que la compra de la casa era contraprestación de Rivas a Ábalos a cambio de la operadora de hidrocarburos. Así lo trasladó Aldama según Pano.

"Las arras las pusieron personas venezolanas... y luego ya acabamos comprando nosotros", ha detallado Pano. "Era alquiler con opción de compra y esta cláusula de 5 años opción de compra la puso Aldama. Vino redactado por Aldama", ha añadido.