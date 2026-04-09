Almodóvar, Sorogoyen y Los Javis competirán por la Palma de Oro en el Festival de Cannes

Los detalles El certamen ha confirmado que entre las candidaturas están las películas 'Amarga Navidad', 'El ser querido' y 'La Bola negra'. Las tres, con opciones para llevarse el galardón.

Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y Los Javis competirán por la Palma de Oro en el 79º Festival de Cannes. Almodóvar regresa con "Amarga Navidad", protagonizada por Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, sobre un guionista en crisis creativa. Sorogoyen presenta "El ser querido", con Javier Bardem, sobre un director de cine y su hija, filmada en Fuerteventura. Los Javis debutan con "La bola negra", protagonizada por Guitarricadelafuente, inspirada en una obra de Lorca, sobre vidas de hombres gays en diferentes épocas. Esta es la séptima participación de Almodóvar en Cannes, donde ha sido premiado anteriormente.

'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, 'El ser querido' de Rodrigo Sorogoyen, y 'La Bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, competirán por la Palma de Oro en la 79ª edición del Festival de Cannes, cuyas candidaturas se han dado a conocer en la ciudad francesa.

Será la séptima participación de Almodóvar en Cannes, en un festival que le ha premiado con el galardón de mejor dirección por 'Todo sobre mi madre' en 1999 y el de mejor guion por 'Volver', en 2006. En dicho filme, las actrices -Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Chus Lampreave y Yohana Cobo- se llevaron el premio a mejor interpretación femenina. En 2019, Antonio Banderas ganó el premio a mejor actor por su interpretación en 'Dolor y Gloria'.

Ese año fue el último en que Almodóvar compitió en Cannes, que presentó sus dos siguientes largometrajes en Venecia. En 'Madres paralelas', Penélope Cruz se hizo con la Copa Volpi a mejor actriz en 2021; mientras, 'La habitación de al lado', su primer filme en inglés, ganó el León de Oro de la Mostra.

Ahora, con 'Amarga Navidad', Almodóvar vuelve a Cannes a por una Palma de Oro que se le sigue resistiendo. La película, protagonizada por Bárbara Lennie, Aitana Sánchez-Gijón y Leonardo Sbaraglia, cuenta la historia de un guionista y director con problemas de creación, que trata de escribir un guion sobre una directora de publicidad y su círculo más cercano.

Sorogoyen, con Bardem como protagonista

En cuanto a Sorogoyen, competirá con la película 'El ser querido' con Javier Bardem de protagonista. El actor interpreta a un aclamado director de cine que rueda junto a su hija, una actriz sin éxito, un filme tras años de distanciamiento y de tensión que ninguno quiere abordar directamente.

El reparto cuenta también con Victoria Luengo, Raúl Arévalo y Marina Foïs, entre otros actores, y el proyecto se filmó principalmente en la isla de Fuerteventura.

Sorogoyen se estrenó en el certamen en 2022 con 'As bestas', que estuvo en la selección oficial en la sección Cannes Première. Sin embargo, se quedó fuera de la competición por la Palma de Oro.

Además de eso, el responsable de títulos como 'Stockholm', 'El reino' o 'Madre' fue el año pasado el presidente del jurado de la Semana de la Crítica, una de las secciones paralelas del Festival de Cannes que está enfocada principalmente al descubrimiento de nuevos realizadores.

Los Javis se estrenan en Cannes

En cuanto a Los Javis, se estrenarán en Cannes con 'La bola negra', película protagonizada por el cantante Guitarricadelafuente, que debuta como actor, acompañado por Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes y Lola Dueñas. Además, cuenta con la colaboración de Penélope Cruz y de Glenn Close.

'La bola negra' narra las vidas interconectadas de tres hombres gays en tres épocas diferentes. La primera, en 1932; la segunda en 1937; la tercera, en 2017.

Una parte del filme estará inspirada en la obra homónima que dejó inconclusa Federico García Lorca, de la que se conservan tan solo cuatro páginas y que contaba con un protagonista homosexual. Y del diario de un amigo suyo que contaba cómo el granadino pensaba desarrollarla.

"Es la metáfora del rechazo, muchas personas que estamos en los márgenes convivimos con esa bola negra dentro", explicó Calvo en la presentación del rodaje del filme. Mientras que Ambrossi señaló que será una película "muy ambiciosa creativamente" y prometió "una experiencia cinematográfica de cine, de disfrute, un viaje sobre lo que significa ser maricón a lo largo del tiempo".

Es el segundo largometraje dirigido por Los Javis, después de su debut con 'La Llamada' en un filme con el que se dieron a conocer al gran público y que logró cinco nominaciones a los Goya. Obtuvo el de mejor canción original, para Leiva.

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