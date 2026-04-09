Robles exige incluir a Líbano en el alto el fuego: "Tiene que ser extensivo y sin dudas de interpretación"

¿Qué ha dicho? En sus palabras, la ministra de Defensa ha esgrimido que "Irán no va a aceptar" lo que está pasando en la zona. "Las matanzas no son aceptables", expone.

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha abordado en Al Rojo Vivo la situación en Líbano, destacando que, a pesar del acuerdo en Oriente Medio, el país sigue sufriendo el asedio israelí. Robles ha enfatizado que si continúan los ataques de Israel, no existe un verdadero alto el fuego, y ha exigido que este se extienda a Líbano. Además, ha criticado la actuación de las Fuerzas Armadas israelíes tras la retención de un militar español durante una misión de paz de la ONU. Robles ha calificado el incidente como un "acto hostil", instando a la ONU a tomar medidas claras contra Israel para evitar futuros incidentes.

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha hablado en Al Rojo Vivo sobre, entre otras cosas, la situación en Líbano. La situación de un país que, a pesar del acuerdo en Oriente Medio, sigue día tras día soportando el asedio y la masacre israelí. En sus palabras, Robles ha esgrimido que si siguen los ataques de Israel "no hay tal alto el fuego".

"Hay que exigir que el alto el fuego sea extensivo a Líbano. Si siguen los ataques de Israel no hay tal alto el fuego. Irán no lo va a aceptar. La exigencia también es la de pedir que no haya dudas de interpretación", ha afirmado.

Y prosigue: "Las matanzas no son aceptables. Los militares españoles de la FINUL nos ponen de relieve todos los ataques que hay".

Robles, en ese sentido, ha cargado contra la actuación de las Fuerzas Armadas de Israel con el militar español retenido durante una hora: "Era un convoy que iba a proveer de comida y de materiales a los indonesios. En eso apareció un grupo israelí que les paró cuando ya volvían y les pidieron todo tipo de documentación. Estaban especialmente exaltados, según me ha dicho el sargento".

"Se lo llevaron con violencia y lo metieron en un vehículo hasta una población donde le retuvieron. Es la vulneración de todas las normas y un ataque clarísimo a una misión de la ONU. Una misión de paz y claramente identificada, porque nuestros convoy avisan cada vez que hacen una salida", ha insistido.

La ministra ha definido la situación como "un acto hostil con violencia física contra un militar español": "La ONU tiene que ser muy clara y reclamar a Israel que estos actos no se produzcan".

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