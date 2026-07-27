Dura represalia de Wolff contra el resto de escuderías de la Fórmula 1: "Son como teletubbies"

El directivo alemán ha criticado de manera severa el comportamiento de algunos ingenieros de pista durante el Gran Premio de Hungría. Toto no entiende ciertas actitudes.

El Gran Premio de Hungría coronó a un nuevo campeón en Fórmula 1 este 2026. Hasta ahora todos las carreras las había ganado un Mercedes, a excepción de Silverstone donde Charles Leclerc había cruzado la línea de meta en primer lugar.

En Hungaroring, Lando Norris, junto a su McLaren, consiguió el primer triunfo 'papaya' de la temporada. El británico fue primero seguido de Max Verstappen y de Kimi Antonelli, que sigue sacándole puntos a sus principales competidores en la pelea por el Mundial.

Aún así, su jefe Toto Wolff no acabó demasiado satsifecho con el gran premio. El directivo alemán de Mercedes lamentó el falló mecánico que dejó fuera a George Russell a pesar del gran podio que había conseguido el Antonelli.

Además, Wolff no dudó en lanzar un 'dardo' al resto de escuderías por como manejaron la carrera a la hora de comunicarse con sus pilotos. El germano dejó una comparación de lo más peculiar 'atizando' a cómo los equipos habían gestionado las ya polémica banderas azules.

"Los ingenieros del pit walk son como teletubbies, no le dicen a sus pilotos que había algunos luchando por podio, no lo entiendo", confesó Wolff al terminar la carrera en los micrófonos de 'Dazn'.

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