La brutal frase del exjefe de la Fórmula 1 sobre Lewis Hamilton: "No estará más de dos temporadas"

El mercado F1 para esta nueva temporada ha sido muy comentada tanto en el paddock como entre los aficionados a la competición rey del automovilismo. Uno de los nombres que han sonado con más fuerza ha sido el de Lewis Hamilton tras su salida de Mercedes rumbo a Ferrari. El siete veces campeón del mundo, tras 13 años en la escudería alemana, emprende un nuevo camino en su carrera y ambiciona con conseguir el octavo título a su palmarés.

Los comentarios sobre su decisión de cambiar Mercedes por Ferrari han sido inmediatas. Bernie Ecclestone, uno de los pioneros de la F1, ha querido atacar con dureza tanto al británico como a Ferrari tras su fichaje por la marca italiana. "No durará el tiempo que tiene firmado en su contrato. Espero que no se hayan lanzado de repente y acaben deseando no haber incorporado a Hamilton", ha señalado el antiguo jefe sobre la nueva relación entre Hamilton y Ferrari en declaraciones recogidas por 'Telegraph'.

Respecto a la química de Hamilton con su nuevo equipo, Ecclestone ha realizado un pronóstico sobre la integración del inglés en una escudería principal del campeonato como Ferrari. Su compañero de equipo, Charles Leclerc, clave en el rendimiento del experimentado piloto durante esta nueva temporada. "No creo que tenga la misma atención que Leclerc. Charles habla su idioma, así que cuidarán de él. Hamilton tendrá muchos enemigos, porque es el recién llegado", ha apuntado el exmandatario.

A pesar de que la edad de Hamilton puede ser un factor determinante para la actuación del británico con su nueva escudería, Ecclestone considera que este dato no es significativo en el caso de Hamilton. Su motivación personal resultará fundamental para el futuro de Ferrari. "No se trata de la edad, sino de cuánto tiempo llevan haciendo lo mismo. Cada año, pierde más motivación", ha recalcado Ecclestone sobre la ilusión del piloto británico.

Relación con Hamilton

El entendimiento que tanto Ecclestone como Hamilton han tenido a lo largo de los años se ha visto distorsionado tras varios cruces de declaraciones que no gustaron a Hamilton. El último comentario polémico del exejecutivo fue en referencia a Abu Dabi 2021, pista donde Lewis Hamilton no pudo conseguir su ansiado octavo título de campeón. Desde entonces, la relación entre ambos es fría y distante.