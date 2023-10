Mucho se ha habladode Fernando Alonso. De su nivel al volante. De cómo es capaz de sacar el máximo posible de cada coche que ha tenido en sus manos. Es más, de cómo a veces saca incluso más que aquello que tiene cada coche que ha pilotado. Sí, de ese Alonso 'martillo'. Del que clava las vueltas. Del que siempre compite el domingo. Y también de que los sábados...

De que en clasificación no está tan afinado. Que es en carrera donde da lo mejor de sí mismo y que en la lucha contra el crono flojea. Sí, que tiene un punto débil. Uno en esa batalla a una vuelta y de buscar cada décima, centésima o milésima para poner al monoplaza lo más arriba posible en la parrilla.

Eso es algo de lo que se ha comentado mucho. De lo que hablan tanto aquellos que saben como los que dicen que saben. Incluso se ha pronunciado expilotos y exjefes, haciendo comparaciones con otros expertos en clasificación como, por ejemplo, Kimi Raikkonen. Pues es hora de hacer lo propio.

Ni uniendo a Pérez y a Stroll

Es hora de comparar a Alonso con el resto en este 2023. Con un coche, con un Aston Martin, que era el segundo mejor monoplaza hasta Canadá y que desde ahí, salvo en Zandvoort, ha ido más bien para abajo. Y, con todo, solo Alonso ha logrado estar siempre... en Q3.

Exacto. En la lucha contra el crono. Ahí tan solo Fernando ha estado siempre entre los diez mejores. En las 17 pruebas que llevamos de Mundial, el único capaz de luchar cada fin de semana por la pole ha sido el bicampeón. Ni siquiera Verstappen, que cayó en Arabia Saudí y en Singapur, puede decir lo que sí puede afirmar el de Aston Martin.

Solo quedaba Carlos Sainz por 'capitular', y en Qatar quedó fuera en Q2. Lo hizo junto a Sergio Pérez, y he aquí lo que va a dejar a no pocos que dudan de las capacidades de Alonso con gesto de sorpresa.

Porque Alonso suma 17 carreras en Q3, que es una más de las que suman de manera combinada tanto Lance Stroll, su compañero de equipo, como el piloto azteca. El piloto azteca de Red Bull, el coche más dominante de toda la parrilla en este presente 2023.

Lance, cuatro carreras fuera en Q1

El canadiense lleva ya sin superar la Q1, de hecho, en las últimas cuatro pruebas. El azteca tuvo un bajón enorme a mitad de temporada, cuando estuvo durante muchos fines de semana sin ser capaz de poner el monoplaza entre los diez mejores.

Mientras, Alonso no falla. No falla tanto si el coche funciona a la perfección como si no. Si el Aston Martin corre, él está; si corre pero menos, también. Sea un domingo... o sea un sábado.