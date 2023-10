Cómo olvidar Qatar. Cómo olvidar Losail. Cómo olvidar el Gran Premio en el que Fernando Alonso regresó al podio después de muchos años sin probar cajón alguno. Han pasado dos años. Solo dos años. Dos en los que ha habido tiempo suficiente para que el bicampeón pasase de Alpine a Aston Martin y para que, al menos al comienzo de temporada, convirtiera el champán en costumbre.

Y también para que las pruebas al sprint se hayan hecho fuertes en la F1. Para que sean más. Para que se hayan cuidado y mimado desde aquella primera vez. Para que se sigan recortando los bordes. Para que lo que era 'no' ahora sea 'sí'. O para que, al menos, sea un 'quizá'.

Porque mucho hay que tratar para mejorar el sistema. Un sistema que, al menos, ya no lastra para el domingo. Porque todo se queda en un día. Todo se reduce al sábado. Todo comienza un día antes del ya desfasado 'los puntos se juegan el domingo'.

Ahora ya hay carreras en las que no. En las que todo va a cámara rápida. Porque las interminables sesiones de Libres, tan útiles para equipos y pilotos pero tan 'largas' para otros, se quedan en una. La clasificación, para la carrera del domingo, ya se ha disputado, y ahora toca jugarse el todo por el todo para el sprint.

Losail, cuarto sprint

Ya sabemos cómo va esto. Es la cuarta prueba al sprint tras Azerbaiyán, Austria y Bélgica. Es la cuarta de las seis por disputarse, pues quedan aún Estados Unidos y Brasil. Sí, de las seis, Losail ha sido elegida, después de perderse el pasado año de Mundial por el fútbol.

Así pues, todo comenzará con la clasificación. Con Q1, Q2 y Q3 en formato reducido. De ahí saldrá la parrilla para el sprint, y en ese 25% de prueba normal se repartirán los primeros puntos en Qatar.

Puede que al terminar el sprint ya haya incluso un campeón del mundo. Max Verstappen tiene el título en el bolsillo, y ya sea en sábado o domingo, salvo inesperada hecatombe, saldrá como tricampeón de Losail.

McLaren aprieta

Pero lo demás está en duda. El segundo de Sergio Pérez está casi amarrado, pero por desgracia Aston Martin ha ido cayendo tanto que va a tener problemas si no despierta y suma. Si no suma con Fernando Alonso y con Lance Stroll. McLaren aprieta, ya no es solo que hayan perdido el tercer puesto del Mundial... es que pueden perder el cuarto.

Mientras, Ferrari se escapa con un Carlos Sainz que está, junto con ese año en McLaren, en el mejor momento de su carrera deportiva en la F1. Es el único no Red Bull que ha ganado esta temporada, y viendo cómo van los de las bebidas energéticas...

Horario y dónde ver el sábado al sprint

Así pues, sábado de acción en la F1. La clasificación para el sprint comenzará a las 15:00 hora peninsular de España, mientras que la carrera será a las 19:30. Ambas, una hora menos en las Islas Canarias. Se podrá ver en directo en 'DAZN'.