Fernando Alonsoy Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen y Fernando Alonso. Rivales, y compañeros. Rivales cuando comenzaron en 2001. Rivales cuando uno estaba en Minardi y el otro en Sauber. Rivales en 2005 cuando, en Renault y en McLaren, se jugaron el título. Y compañeros. Compañeros en Ferrari. En un equipo Ferrari que unió a dos campeones del mundo.

A dos de los mejores pilotos que ha habido en todo el siglo XXI. A dos que, según dice Peter Windsor, quien fuese en su día jefe de Williams, formarían de unirse al piloto perfecto.

Formarían al corredor definitivo. Al más fuerte. Al imbatible tanto a una vuelta como en carrera. Porque, según dice, sus habilidades se combinarían de tal manera que serían el mejor.

"Todos te dirían lo mismo"

Así lo dice Windsor: "Si a mis compañeros ingenieros les haces esa pregunta todos dirían lo mismo. Si combinas el talento de Raikkonen con el de Alonso tienes al piloto perfecto".

"Kimi fue casi imbatible a una vuelta. Brillante. Y luego Fernando. No tan bueno a una vuelta, pero pilotaba cualquier cosa en cualquier lugar y no había nadie mejor. Si quisiera se llevaba el coche a casa, veía todas las variables y las maximizaba", insiste Windsor.

Pero matiza: "Si hablamos del piloto más rápido, Raikkonen; si es al que te coge una carrera y te lleva el coche a casa teniendo daños en alerón trasero o delantero, Alonso".

"Soy un gran admirador de Fernando"

"Kimi era rápido, no hay que pensar en él como solo un clasificador, y Alonso tiene sus momentos a una vuelta. Soy un gran admirador de Fernando, no quiero que alguien se piense que no lo soy", sentencia.

Mientras Raikkonen dijo adiós a la F1, Alonso sigue a un nivel extraordinario a sus 42 años. Suma siete podios en este 2013, con un equipo Aston Martin que está poniendo las piezaspara ser campeón del mundo.