Carlos Sainz no entendió la decisión de Ferrari de no intentar llegar al final con los neumáticos medios cuando tenía el podio en sus manos. Al finalizar el Gran Premio de Francia reconoció que era el equipo "el que tenía todos los datos". Mattia Binotto, por su parte, afirmó que era "la mejor decisión".

A pesar de ello ha habido críticas a Ferrari. Jacques Villeneuve, campeón de la Fórmula 1 en 1997, ha arremetido contra el equipo y también contra Charles Leclerc, que cometió un error fatal que le pone casi imposible la batalla contra Max Verstappen.

"Leclerc y Verstappen tenían el mismo ritmo, pero Leclerc cometió otro error que no debería haber cometido. Lo admite él mismo: 'este tipo de cosas significan que no merecemos el Campeonato'", dice el campeón de la F1.

"No lo entiendo, en Austria aguantó bien la presión. Esa es la gran diferencia con Verstappen, eso no le pasa a él y si Leclerc le vence, suele terminar segundo, así que esa distancia enorme que les separa no va a reducirse pronto", detalla sobre el monegasco.

Y lanza un mensaje muy contundente para la escudería italiana: "Tenemos un campeonato más o menos con coches iguales, pero en el que uno lidera por mucho. Éste es el mejor ejemplo de cómo no ganar un campeonato".

Porque la realidad es muy dura en estos momentos para Ferrari. Tanto en el mundial de pilotos como el de constructores. Red Bull y Max Verstappen dominan ambas clasificaciones con puño de hierro.

Pero no hay tiempo para lamentarse. Este próximo fin de semana llega el Gran Premio de Hungría y Ferrari espera cambiar su suerte y volver a reengancharse en la pelea.