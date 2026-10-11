Fernando Alonso señala las dos asignaturas pendientes con el motor Honda: "La manejabilidad y..."

El asturiano ha explicado de forma precisa qué es lo que falla de la unidad de potencia durante el transcurso del GP de Singapur en el que depositaban esperanzas.

Fernando Alonso debe salir bastante contrariado tras el cambio de motor introducido en pleno Gran Premio de Singapur. En carrera siguió teniendo muchos problemas con la gestión de energía y le impidió progresar más de lo que hubiera deseado.

El corredor de Aston Martin ha señalado que hay dos grandes aspectos en poner el foco desde ya: "Tenemos que resolver los problemas: la manejabilidad y el retraso del turbo. Hay un par de cosas que nos están costando mucho tiempo por vuelta y lo hemos descubierto por las malas este fin de semana".

Considera que hay algo en el nuevo motor de Honda que no encaja y el español está falto de respuestas: "Tenemos que entender por qué, porque, obviamente, se avecinan un par de carreras difíciles... La próxima será México, con curvas muy lentas. Quizá Las Vegas y algunos otros circuitos urbanos".

"El fin de semana pasado en Sepang no tuvimos ningún problema. Incluso en Bakú, donde los dos primeros sectores eran muy sinuosos y muy lentos, no tuvimos ningún problema", ha recapitulado Alonso sobre las diferencias vividas en las anteriores citas tal y como recoge 'Motorsport'.

Pese al cambio de la unidad de potencia, cree que no ha habido un impacto significativo en los problemas del turbo y ha dejado una preocupante apreciación sobre el comportamiento del 'AMR26': "Seguía teniendo muchos problemas en la carrera. Creo que menos en lo que respecta al turbo, pero hubo muchos problemas con el despliegue".

"Sobre todo después del coche de seguridad virtual, no creo que el coche supiera en qué punto de la vuelta estaba, porque activaba el turbo en lugares en los que no lo necesitaba y no lo activaba en las rectas. Así que eso fue un poco frustrante", ha concluido.

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