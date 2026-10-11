La genial conversación entre Alonso y De La Rosa sobre Singapur: "Voy a adelantar en..."

El embajador de Aston Martin confesó que antes de la carrera el asturiano le prometió que haría dicha maniobra en una de las zonas más complicadas del circuito.

Dentro del negativo y tenso fin de semana de Aston Martin, hubo tiempo para la distensión por parte de Alonso. Pedro de la Rosa ha desvelado una conversación que mantuvo con Fernando justo antes de comenzar la carrera del Gran Premio de Singapur.

El expiloto de Fórmula 1 reveló que el bicampeón asturiano le sorprendió con una predicción sobre lo que iba a hacer en la sesión: "Antes de la salida, Fernando me ha dicho: 'Voy a hacer un adelantamiento en la curva 13".

"Yo le respondí. 'A ver, no te vengas arriba, que en esa curva no se puede adelantar'. A lo que me respondió 'pues voy a adelantar en la 13'", narró De la Rosa en la emisión oficial de la F1 en 'Dazn'.

Se lo tomó el ovetense como algo personal ya que finalmente cumplió el reto que le lanzó a su compatriota. El de Asturias dejó un genial adelantamiento en la curva 13, un sitio altamente improbable para progresar dado el estrecho hueco que presenta el giro de izquierdas.

Se lo hizo al Cadillac de Bottas y destacó por ser un adelantamiento diferente que se sale fuera de los sitios lógicos como es en las rectas porque no usó el modo 'overtake' ni tampoco gastó batería. Incluso en los peores momentos el español sacó a relucir destellos de talento.

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