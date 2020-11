Fernando Alonso trabaja al 100% con Renault desde que corriera las 500 Millas de Indianápolis. Trabajando en el monoplaza de la próxima temporada, con esperanzas de que se repitan los resultados de este año.

En una entrevista en 'Auto Hebdo', ha bromeado sobre cómo es su trabajo con Cyril Abiteboul, jefe del futuro equipo Alpine: "Justo hace media hora le he enviado tres mensajes a Abiteboul. Sé que los ha leído, pero todavía no me ha respondido. Estoy seguro de que se está empezando a cansar de mí, porque ya ni me responde los mensajes".

Y da esperanzas a todos sus fans. "La historia con Renault puede repetirse", afirma el campeón de la Fórmula 1 allá por 2005 y 2006, también con el equipo galo, que pasará a llamarse Alpine a partir de 2021.

"En McLaren en la segunda época todos se sorprendían de lo emocionado que estaba con el motor Honda y creían que estaba más contento que en Ferrari, donde también notaron mi entusiasmo siempre. Pero siempre he sido así, aunque mucha gente no se da cuenta hasta que trabaja conmigo, siempre he sido determinado", afirma el asturiano.

A pocos meses de su regreso oficial a la Fórmula 1, la ilusión de Alonso es total, lanzando un mensaje: "Siempre he querido regresar a la F1".

Renault y Alonso trabajan codo a codo en el desarrollo del próximo monoplaza, con el piloto presente en la fábrica y en varios test que se han realizado durante los últimas semanas. La ilusión va en alza.