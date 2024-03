El futuro de Fernando Alonso es una incógnita. El asturiano todavía no sabe en qué equipo va a correr en 2025. De hecho, todavía no ha confirmado que vaya a estar en la Fórmula 1 la próxima temporada, aunque parece impensable que no forme parte del 'Gran Circo'.

El mercado de pilotos saltó por los aires el pasado 1 de febrero, cuando se hizo oficial el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari. Ese movimiento tuvo impacto, ya sea directo o indirecto, en el resto de los equipos de la parrilla y en los doce pilotos que acaban contrato a finales de 2024, entre los que está Fernando Alonso.

La renovación del bicampeón del mundo por Aston Martin parecía estar muy encaminada, pero en los últimos días todo se ha frenado. Alonso es uno de los favoritos de Toto Wolff para reemplazar a Hamilton, y el ovetense podría ver con buenos ojos esa operación si, como se vio en el Gran Premio de Bahréin, Mercedes está por delante de Aston Martin.

De hecho, antes de la primera carrera de la temporada, el asturiano anunció que tomaría la decisión después de un par de grandes premios. Ese plazo concluye el próximo sábado 9 de marzo, tras el Gran Premio de Arabia Saudí. A partir de ese momento, es probable que se aceleren las negociaciones, ya sea para renovar con Aston Martin o para firmar por Mercedes.

Flavio Briatore, que fue jefe de equipo de Alonso en Renault durante los años en los que el asturiano fue campeón del mundo, habló en la previa del GP de Bahréin sobre los planes de futuro del que fuera su pupilo.

"Veremos. Estamos trabajando. Intentaremos buscar lo mejor para él. Es un gran campeón y se merece ser feliz también", dijo Briatore en declaraciones a 'DAZN'.

En las próximas semanas se empezarán a despejar las dudas y habrá más certezas sobre los planes de futuro de Fernando Alonso, aunque tras el Gran Premio de Bahréin, la opción de fichar por Mercedes parece mucho más atractiva que la renovación por Aston Martin.