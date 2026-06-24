Briatore y su brutal comparación: "Verstappen es el Alonso del momento"

El exjefe del piloto español habla sobre el futuro del neerlandés y cree que es el mejor piloto actual: "Max es un súper piloto".

El futuro de Max Verstappen sigue en el aire. Con el verano a la vuelta de la esquina, 'Mad Max' todavía no ha confirmado si seguirá en Red Bull de cara a 2027. De hecho, tampoco se sabe si el piloto neerlandés continuará en la Fórmula 1, después de probar unos coches con los que no se ha sentido cómodo.

Esto ha provocado que los rumores sobre dónde puede ir el cuatro veces campeón del mundo estén a la orden del día, y muchos jefes de equipo estén hablando sobre cuál podría ser el destino de Verstappen.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine y quién lleva la voz cantante dentro del equipo francés, ha hablado sobre la situación del tetracampeón del mundo. El empresario italiano ha elogiado a Max y le ha comparado con Fernando Alonso o Michael Schumacher: "Max es un súper piloto, es el Alonso, el Schumacher de este momento. Es el piloto número uno".

"Si tienes un coche competitivo, ya has visto a Max cuando el Red Bull era un gran coche. Ahora el Mercedes es un gran coche y fue capaz de conseguir resultados increíbles. Si me dices hace seis meses, a quién coges entre Max y Antonelli, cojo a Max", comentó Briatore, según recoge 'SoyMotor'.

Según los últimos rumores, Verstappen podría sumarse a las filas de Mercedes el próximo año, aunque todavía no hay nada claro. Lo que es una realidad es que la temporada de 'Silly Season', o el momento de la temporada donde se empiezan a hablar de fichajes, ya ha empezado. Una época en la que parece que Verstappen es el centro de unas especulaciones que tardarán en resolverse.

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