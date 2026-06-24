¿Qué pasará con Fernando Alonso? Atención a cómo habla Briatore del futuro de Alpine

El asesor ejecutivo de Alpine ha asegurado que "antes de las vacaciones de verano" decidirán quiénes serán los pilotos del equipo en 2027.

En las últimas semanas ha corrido como la pólvora el rumor de que Fernando Alonso podría dejar Aston Martin para volver a Alpine dado el pobre nivel de los de Silverstone.

De hecho, voces autorizadas del 'Gran Circo', aunque sean solo rumores infundados, han apoyado esta posibilidad.

Sobre el futuro de la escudería de Enstone le han preguntado a Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería gala y mánager del asturiano.

¿Seguirán Colapinto y Gasly? Por el momento el italiano no se pilla los dedos: "Si Franco sigue rindiendo como lo está haciendo ahora y la relación entre Franco y Pierre sigue siendo como ahora… ¿Por qué no?".

"Ahora conozco muy bien a Franco. Conocemos muy bien a Pierre. Estamos en un momento en el que tenemos que reforzar técnicamente el equipo", ha explicado en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid.

Briatore prevé que "este será un mercado de pocos movimientos", pero pone fecha a la decisión: "Nos quedan carreras (Austria, Gran Bretaña, Bélgica, Hungría) hasta finales de agosto y, antes de las vacaciones de verano, tomaremos una decisión".