Ahora

"¿Por qué no?"

¿Qué pasará con Fernando Alonso? Atención a cómo habla Briatore del futuro de Alpine

El asesor ejecutivo de Alpine ha asegurado que "antes de las vacaciones de verano" decidirán quiénes serán los pilotos del equipo en 2027.

Fernando Alonso junto a Flavio Briatore Fernando Alonso junto a Flavio BriatoreGetty

En las últimas semanas ha corrido como la pólvora el rumor de que Fernando Alonso podría dejar Aston Martin para volver a Alpine dado el pobre nivel de los de Silverstone.

De hecho, voces autorizadas del 'Gran Circo', aunque sean solo rumores infundados, han apoyado esta posibilidad.

Sobre el futuro de la escudería de Enstone le han preguntado a Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería gala y mánager del asturiano.

¿Seguirán Colapinto y Gasly? Por el momento el italiano no se pilla los dedos: "Si Franco sigue rindiendo como lo está haciendo ahora y la relación entre Franco y Pierre sigue siendo como ahora… ¿Por qué no?".

"Ahora conozco muy bien a Franco. Conocemos muy bien a Pierre. Estamos en un momento en el que tenemos que reforzar técnicamente el equipo", ha explicado en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid.

Briatore prevé que "este será un mercado de pocos movimientos", pero pone fecha a la decisión: "Nos quedan carreras (Austria, Gran Bretaña, Bélgica, Hungría) hasta finales de agosto y, antes de las vacaciones de verano, tomaremos una decisión".

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez, tras la sentencia de Ábalos y Koldo: "Jamás conocí ni hubiera tolerado cualquiera de estas prácticas"
  2. Begoña Gómez recurre las medidas cautelares y tacha de "injustas e infundadas" las palabras del juez Peinado sobre una posible fuga
  3. Seis detenidos por la Guardia Civil durante los registros en el Ayuntamiento de Soria en una investigación por blanqueo y organización criminal
  4. El calor no da tregua: 14 comunidades autónomas seguirán en aviso por altas temperaturas
  5. Elisa Mouliaá acude a los juzgados para comparecer en la causa por calumnias a Errejón
  6. El monólogo de Marc Giró y su 'periodista deportiva' sobre el Mundial: "El ICE se lleva al portero porque es negro y ¡gol!"