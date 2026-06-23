Max Verstappen, dispuesto a seguir en Red Bull si existe "la oportunidad de ganar"

Raymond Vermeulen, representante del tetracampeón del mundo, ha asegurado tras la reunión con la escudería austriaca que, mientras Max pueda luchar por el título, seguirá vinculado con ellos.

¿Continuará corriendo Max Verstappen para Red Bull o cambiará de equipo? Esta es la gran incógnita que sobrevuela el futuro del tetracampeón de la Fórmula 1. Durante los últimos meses se ha situado al piloto neerlandés fuera de la escudería austriaca debido a los malos resultados cosechados; incluso se ha especulado acerca de su retirada.

Aunque el propio Max no ha dado ninguna pista sobre sus planes de futuro mientras se le vincula a equipos como Mercedes, Verstappen ha mantenido una reunión con los altos directivos de Red Bull y su agente para tratar la hoja de ruta del equipo y el piloto.

"Tenemos contrato hasta 2028. Por supuesto, existen cláusulas de rescisión; siempre las ha habido. Pero nunca hemos ejercido ninguna. Al contrario. Siempre hemos sido leales y lo seguiremos siendo", ha declarado Raymond Vermeulen, representante de Max a 'Bild' tras la reunión con los austriacos, asegurando que no han empleado la cláusula de salida que le permitiría abandonar la escudería tras el verano.

La idea de Verstappen siempre ha sido acabar su carrera junto a la marca de bebidas energéticas, pero con el cambio de reglamento y el rendimiento demostrado por parte de su equipo, el neerlandés no ha ocultado su malestar.

"Queremos continuar nuestra trayectoria con Red Bull y Max quiere terminar su carrera aquí, pero, por supuesto, con la oportunidad de ganar", añade Vermeulen, destacando que siempre que cuenten con las opciones de ganar el título, seguirán con ellos.

De esta forma, en caso de que Red Bull no le aporte un coche lo suficientemente rápido para pelear por el título, podrá accionar dicha cláusula que le desvincule de su actual equipo. "Queremos que la decisión se tome pronto para que todos sepan a qué atenerse. Podría tomarse antes de las vacaciones de verano", concluye el agente de Verstappen.

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