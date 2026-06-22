Verstappen tiene la llave del futuro de Carlos Sainz: atención a lo que apunta un ex de F1

Cabreo monumental de Carlos Sainz con Verstappen en Miami: "Se cree que puede hacer lo que quiera"

Riccardo Patrese, subcampeón del mundo de 1992, considera que si "Verstappen se fuera a Mercedes", quedaría "un puesto libre en Red Bull" para el madrileño.

"Se le abrirían todas las puertas"

El futuro de Carlos Sainz es uno de los temas más candentes actualmente en la Fórmula. El madrileño tiene contrato con Williams hasta el término de la presente temporada y el pobre nivel de los de Grove podría conllevar su salida.

Audi aparece en el horizonte como una opción y varias voces autorizadas del 'Gran Circo' ya afirman que está buscando alternativas.

Uno de los últimos expilotos en hablar sobre el '55' ha sido Riccardo Patrese en declaraciones a 'BetBrothers'.

El subcampeón del mundo de 1992, en primer lugar, apunta que la mayoría de asientos ya están ocupados.

"¿Buscar otras opciones? ¿A dónde iría? Los equipos punteros están completos", ha arrancado.

Eso sí, hay un campeón que podría precipitar un baile de asientos: "Lo único que podría cambiar algo es que Verstappen se fuera a Mercedes; entonces se le abrirían todas las puertas".

Y ahí se podría beneficiar Carlos: "Entonces quedaría un puesto libre en Red Bull y Sainz podría ir allí".