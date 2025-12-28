Alonso cobra más fuerza: Piastri insiste en el mayor cambio en los Fórmula 1 de cara a 2026

El piloto australiano ha compartido sus primeras sensaciones con el simulador de la temporada que viene. Un cambio destacado podría aumentar las aspiraciones de Fernando de conseguir grandes resultados.

La expectación por ver el próximo gran gremio de Fórmula 1 en Australia es máxima. El cambio de reglamento podría dar un absoluto vuelco a todo lo que lleva siendo el deporte los últimos años. Equipo que llevan dominando años podrían verse perjudicados y escuderías algo más débiles podrían dar un gran salto hacia aspiraciones mucho mayores.

Es en ese ejemplo en el que entra Fernando Alonso y la que puede ser su última oportunidad de luchar por victorias en el 'Gran Circo'. Un monoplaza diseñado por Adrian Newey podría ser la herramienta perfecta para que Fernando elevara con creces sus objetivos.

Se espera que en este cambio de normas, la destreza de los pilotos cobre mucha más importancia que lo había tenido hasta ahora. Ese es precisamente uno de los rasgos que ha destacado el tercer clasificado de 2025 tras probar el simulador del monoplaza de 2026.

Oscar Piastri, piloto de McLaren, ha reconocido que podrían ser muy decisivas las maniobras del corredor, algo que beneficiaría a personalidades como Max Verstappen o Alonso, muy experimentados tras el volante.

"Habrá muchos puntos en los que podrás marcar la diferencia como piloto. Creo que para los aficionados será emocionante", ha reconcido Piastri en unas declaraciones para 'Fox Sport'.

Otro aspecto importante que destaca el australiano es la subida de nivel del espectáculo. Que hubiera tanta diferencia de rendimiento entre monoplazas era algo que quitaba emoción al campeonato. Los últimos años, quien ha tenido el mejor coche ha terminado ganando el Mundial. 2026 podría ser la vía para encontrarse con una Fórmula 1 completamente nueva.