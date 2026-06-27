El 'bombazo' que revela un intercambio de pilotos entre Red Bull y McLaren

'De Telegraaf' revela la situación que podría darse en la F1 si Max decide finalmente salir de Red Bull, una operación que Piastri y su mánager verían con buenos ojos.

Max Verstappen siempre es de los pilotos que más conversación genera en torno a la Fórmula 1. El piloto neerlandés lleva meses mostrando su descontento con la nueva normativa de la competición y tras unos primeros grandes premios donde el Red Bull se ha visto superado por varias escuderías rivales, un cambio de aires podría llegar para el tetracampeón mundial en 2027.

Mercedes y McLaren son los equipos más sonados para recibir a Max. Sin embargo, la opción de llegar a Brackley se habría desvanecido los últimos días tras la confirmación de George Russell de que continuará en Mercedes y una poco probable salida de la mayor perla del 'paddock', Kimi Antonelli.

Rayond Vermeulen, mánager del piloto, se ha pronunciado sobre los rumores, afirmando que "en Red Bull se sienten como en casa (él y Verstappen), pero que Max no nació para competir en la zona media", como está ocurriendo esta temporada. Tras estas declaraciones, el medio neerlandés 'De Telegraaf' ha revelado una valiosa información que le abriría las puertas de McLaren al tetracampeón mundial.

Oscar Piastri podría abandonar el equipo mediante la activación de una claúsula. El australiano no estaría contento con el equipo y Mark Webber, su mánager, no tendría una buena relación con la directiva de Woking. Sin duda sería un trueque que agitaría completamente la competición para el año que viene y solo queda esperar para ver si realmente este intercambio termina por darse.

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