Fernando Alonso desvela su objetivo en la Fórmula 1: "Lo dije en mi año sabático, quiero ser..."

El piloto español ha destacado su sueño de destacar en el "motorsport" como uno de los pilotos inalcanzables al competir en diferentes categorías, a cierta edad y con título.

"No quiero ser uno de los más rápidos"

Fernando Alonso tiene un objetivo en la Fórmula 1. Más allá de ganar su tercer campeonato del mundo, una meta complicada debido a las dificultades que atraviesa Aston Martin, el piloto asturiano ha desvelado cuál es uno de los retos que más ansía completar antes de concluir su carrera.

En concreto, el bicampeón del mundo ha descartado dejar el 'Grand Prix' por el momento debido a que mantiene intacta su pasión por las carreras. Es por ello que aún cuenta con unos años para convertirse en "el piloto más completo del mundo".

"No quiero ser uno de los más rápidos en la Fórmula 1, no quiero ser solo un campeón mundial en la Fórmula 1. Lo dije en mi año sabático, quiero ser el piloto más completo del mundo", asegura Alonso, en declaraciones recogidas por 'Autonocion'.

Para conseguir dicho desafío, el propio Fernando llegó a competir en otras categorías dentro del mundo del motor. "Por eso intenté algunos de los desafíos más grandes en el motorsport: con Endurance, con Daytona, con el Dakar, con Le Mans, con la Indy 500", añade el asturiano.

Por último, el piloto de Aston Martin ha resaltado su deseo de destacar en el "motorsport" como aquel piloto inalcanzable al competir en diferentes categorías, a cierta edad y con título.

"Creo que en la época moderna, ser rápido en todas las diferentes series en el mundo del motorsport es extremadamente difícil; todas necesitan diferentes técnicas y necesitas adaptarte muy rápido. Parte de mi legado en el motorsport es hacer cosas que otras personas no pueden hacer", ha concluido Alonso.

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