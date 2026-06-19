Fernando Alonso elogia a Antonelli por su dominio en la F1: "Tiene un talento increíble"

Antonelli destaca la divertida faceta de Fernando Alonso: "Él es una leyenda, especialmente en..."

El bicampeón del mundo ha festejado los éxitos del piloto italiano, y se ha mostrado "alegre" por cómo está gestionando la presión al liderar la clasificación.

Kimi Antonelli lo tiene todo para ganar el Mundial de Fórmula 1. El piloto italiano cuenta con el mejor coche y motor, además de un potencial increíble para convertirse en una leyenda del 'Grand Prix'.

Pese a que en esta generación de F1 existe una gran dependencia del piloto sobre el coche, un bicampeón del mundo como Fernando Alonso se ha deshecho en elogios ante el talento del italiano y su gestión de la presión al liderar la clasificación.

"Tiene un talento increíble. Probablemente, donde más destacó fue en el karting. Ahora tienes un coche que domina y te adaptas a él. Está ganando carreras sin cometer errores, sintiendo la presión de liderar el campeonato y de encabezar las carreras. Eso es un logro muy importante", resalta Alonso, en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

A su vez, el asturiano ha recordado la dificultad que tiene "rendir al máximo nivel" en una competición como es la F1. "Si tienes la oportunidad, como la tiene él este año, con un coche ganador y eres capaz de soportar la presión y conseguir el título, obviamente sería algo increíble para él", añade el piloto de Aston Martin.

Por último, Fernando se ha mostrado muy contento por cómo está gestionando todo Antonelli y el rendimiento que está mostrando en cada carrera. "Me alegro por él", ha concluido Alonso.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido