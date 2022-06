Donde hay polémica, allí que va Bernie Ecclestone, como una polilla a la luz. El expresidente de la Fórmula 1 ha comparecido desde Ibiza en el programa 'Good Morning Britain' de la cadena 'ITV' y ha dejado enmudecidos a sus compatriotas al analizar la guerra entre Rusia y Ucrania.

El exjefe del 'Gran Circo' ha mostrado su defensa a ultranza a Vladimir Putin, de quien dice que es una persona "sensata" y "de primera clase": "Todavía recibiría una bala por él, preferiría que no doliera, pero aún así recibiría una bala por él".

De hecho, justifica la invasión: "Lo que está haciendo es algo que él creía que era lo correcto para Rusia. Por desgracia, es como muchos empresarios, como yo, que cometemos errores de vez en cuando. Si lo cometes, tienes que hacer lo mejor que puedas para salir de él"

"Estoy absolutamente seguro de que ahora desearía no haber empezado todo este asunto, pero no empezó como una guerra", ha añadido para posteriormente señalar al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, como culpable de no haber querido evitar el conflicto bélico.

"La otra persona en Ucrania, entiendo que solía ser un comediante y creo que parece que quiere continuar con esa profesión. Creo que si hubiera pensado las cosas definitivamente habría hecho un esfuerzo lo suficientemente grande para hablar con el Sr. Putin, que es una persona sensata, y le habría escuchado. Probablemente podría haber hecho algo al respecto", ha zanjado ante la mirada atónita de los periodistas británicos.

'I'd still take a bullet for him.'

Bernie Ecclestone says Ukrainian President Zelensky should have listened to Putin to avoid war because Putin 'is a sensible person'. pic.twitter.com/jZ1hLnrYTU