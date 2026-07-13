Jorge Lorenzo explica la metamorfosis de Marc Márquez: "No es tan superior o tan explosivo..."

Marc Márquez presume del poderío de Ducati sobre las Aprilia: "Tenemos la mejor moto"

El pentacampeón del mundo considera que el ilerdense es ahora "el más completo y el más inteligente de la parrilla".

Tras el Gran Premio de Alemania que ha dejado a Marc Márquez a 18 puntos del líder del Mundial de MotoGP, Jorge Martín, Jorge Lorenzo analizó la remontada del de Cervera en 'DAZN'.

Después de su doblete en Sachsenring, el '93' es para muchos el gran favorito para alzar la corona, sobre todo viendo cómo estaba hace un mes.

"Es increíble esa remontada histórica que está haciendo Marc Márquez, de pasar de más de 100 puntos hasta estar solo a 18", ha arrancado el expiloto.

"Es un campeonato loco, es un campeonato de muchos errores. Los cuatro pilotos favoritos se han equivocado", ha añadido sobre las Aprilia, Di Giannantonio y Marc.

Eso sí, ahora ve a un Márquez distinto: "Me quedo con que ha ido ganando en inteligencia y en madurez, muchísimo. Menos caídas".

Y esa es la gran diferencia que le ve con el Marc de hace una década: "No es tan superior o tan explosivo en ciertos momentos como hace 10 años o 12 años, pero es muy completo. Es el más completo y el más inteligente de la parrilla".