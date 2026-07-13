Enfado mayúsculo del Gobierno por las palabras "racistas" de Rajoy sobre Francia: "Nos ha metido en un lío diplomático"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, durante la Conferencia de Embajadores y Embajadoras de España

El contexto El expresidente del Gobierno, durante una de sus conocidas crónicas de los partidos de la Selección Española, aseguró que la selección francesa de fútbol tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses".

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha expresado su pesar por las declaraciones racistas del expresidente Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol, que han generado un conflicto diplomático con Francia. Antes de participar en un curso de verano sobre inmigración en San Lorenzo de El Escorial, Saiz criticó las palabras de Rajoy, quien afirmó que la selección francesa tiene un alto nivel "sin franceses". La ministra destacó que estas declaraciones, junto con el veto del Partido Popular al Tratado de Amistad con Francia, reflejan racismo y xenofobia. Saiz subrayó la importancia de una política migratoria inclusiva y diversa en España.

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha lamentado este lunes que las "declaraciones racistas" del expresidente del Ejecutivo Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol haya metido a España en un "lío diplomático".

Saiz ha realizado estas declaraciones a los periodistas antes de participar en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) en un curso de verano de la Universidad Complutense sobre inmigración.

La ministra ha sido preguntada por las manifestaciones de Rajoy que afirmó que la selección francesa de fútbol tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses", en una columna publicada por El Debate tras la clasificación de España para las semifinales del Mundial.

Saiz ha recordado que en los últimos días "lo que ha hecho el Partido Popular (PP) con nuestro principal país amigo y socio comercial, que es Francia, es vetar el Tratado de Amistad en el Senado" y ahora "estas declaraciones desafortunadas, racistas y xenófobas".

Ha añadido que las declaraciones de Rajoy "nos han metido en un pequeño lío diplomático y han merecido evidentemente que varios ministros franceses hayan dicho que estas son inadmisibles y racistas".

"Cuando el PP se quita la careta aflora ese racismo y esa xenofobia", ha abundado Elma Saiz. La ministra ha recordado que España está "en un momento en el que acaba de concluir un importantísimo proceso de regularización extraordinaria con una campaña preciosa que lleva por título 'de dónde vienen, vienen de hacer país'".

"Esta es la política migratoria frente a mensajes racistas y xenófobos que parece que catalogan a los ciudadanos en diferentes categorías, la de un país abierto, próspero, en el que indudablemente la diversidad siempre es algo positivo", ha concluido.

Albares carga contra el mensaje "racista y xenófobo" de Rajoy

Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reiterado este lunes que el mensaje "racista, xenófobo" del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy es "absolutamente inaceptable" y ha llamado a su partido a "que deje de intentar incendiar, boicotear y torpedear la extraordinaria política exterior que tiene España".

"Yo entiendo que uno no sepa hablar idiomas", ha dijo, "pero hay un idioma que todo el mundo tiene que entender, es el idioma de la vecindad, es el idioma de la amistad, es el idioma de los grandes socios, como son Francia, como Marruecos, como es Argelia, como los pueblos hermanos, como es México".

El jefe de la diplomacia española ha instado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a "desautorizar" al expresidente del Gobierno y ha exigido al medio digital que publicó el artículo que lo retire y publique una rectificación, dejando claro que no comparte su contenido.

Albares, que mantuvo el domingo una conversación telefónica con su homólogo francés, ha relacionado la polémica con la semifinal del Mundial que España disputa mañana con Francia, y defendió que el deporte "tiene que transmitir valores de tolerancia, de amistad, de hermandad" entre "dos países amigos".

"Creo que Francia es muy, muy consciente de cuál es la percepción del Gobierno español y de la inmensa mayoría del pueblo español", ha apostillado. También ha recordado que Francia es el principal socio comercial de España, con 56.000 millones de euros en exportaciones anuales, y que unos 330.000 españoles residen en el país vecino.

Preguntado sobre posibles acciones legales, Albares no ha descartado que el Gobierno explore esa vía por un posible delito de odio. "No soy juez, pero desde luego esa frase encubre algo terrible", ha afirmado, aunque ha confiado en que las cosas se resuelvan con una disculpa de Rajoy y la rectificación del medio.

Albares ha ampliado además sus críticas al PP, al que ha acusado de sabotear la política exterior española con "un absurdo recurso de inconstitucionalidad que solamente está en su mente" contra el tratado de amistad con Francia, así como por sus posturas hacia Marruecos, Argelia y México.

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